Felakete neden olan yangın: Kartalkaya

Yangının otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başladığı ve hızla üst katlara yayıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, otelin yangın alarm sisteminin çalışmadığını ve misafirlerin dumanla dolu koridorlarda karanlıkta yön bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Bazı misafirler, çarşaf ve battaniyeleri kullanarak odalarından inmeye çalışırken, en az iki kişi panikle pencerelerden atlayarak hayatını kaybetti.

Yangına, çevre illerden gelen 267 acil durum personeli, 30 itfaiye aracı ve 28 ambulansla müdahale edildi. Ancak otelin Bolu'ya uzaklığı ve zorlu hava koşulları nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşması saat 04.15'i buldu. Otelin uçurum kenarında bulunması da söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili olarak savcı ve uzmanlardan oluşan bir ekip soruşturma başlattı. Otel sahibi de dahil olmak üzere dört kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını, güvenlik önlemleri ve kriz yönetimi konularında önemli dersler barındırıyor. İşte bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için unutmamız gerekenler:

1. Yangın güvenliği denetimlerinin önemi

Tüm turistik tesislerin yangın güvenliği düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Yangın alarm sistemleri, duman dedektörleri, yangın merdivenleri ve söndürme ekipmanlarının çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

2. Acil durum planları ve eğitim

Otel personeline düzenli yangın tatbikatları ve eğitimler verilmelidir. Acil durum tahliye planlarının her misafire açık bir şekilde iletilmesi sağlanmalıdır. Personel ve misafirlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için iyi organize edilmiş prosedürler uygulanmalıdır.

3. Yasal düzenlemeler ve uygulama

Yangın güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gereklidir. İlgili mevzuatlar, her tesis için sıkı bir şekilde uygulanmalı ve denetlenmelidir.

4. Acil müdahale ve itfaiye erişimi

Otellerin yerleşim planları, yangın durumunda hızlı müdahaleye olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Özellikle uzak ve zorlu coğrafi koşullardaki tesislerde yangın söndürme ekiplerinin hızlı erişimi sağlanmalıdır.

5. Kriz yönetimi ve iletişim

Yangın gibi acil durumlarda hızlı ve etkili bir kriz yönetim planı uygulanmalıdır. Misafirlere doğru bilgi iletilmesi ve panik ortamının azaltılması öncelik olmalıdır.

6. Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması

Yangın güvenliği, yalnızca bir prosedür değil, bir kültür haline getirilmelidir. Hem tesis sahipleri hem de misafirler bu konuda bilinçlendirilmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

İlk defa kaldığınız bir otel veya herhangi bir konaklama yerinde dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

1. Güvenlik kontrolleri

Kapı kilitlerinin sağlam olduğundan ve pencerelerin düzgün bir şekilde kapanıp kilitlendiğinden emin olun. Bulunduğunuz katta acil çıkış yollarını ve yangın söndürme ekipmanlarını kontrol edin. Değerli eşyalarınızı odadaki kasa varsa burada saklayın. Yoksa yanınızda taşımayı tercih edin.

2. Temizlik ve hijyen

Odanızda sağlanan nevresim ve havluların temiz olduğundan emin olun. Şüpheli durumlarda resepsiyondan değiştirilmesini isteyin. Lavabo, duş ve tuvaletin temizliğini kontrol edin. Gerekirse yanınızda taşıdığınız dezenfektan ürünlerini kullanın. Odanın genel düzenine ve köşelerde birikmiş olabilecek tozlara dikkat edin.

3. Teknik donanım

Elektrik prizlerini, lambaları ve klima/ısıtma sistemini kontrol edin. Wi-Fi şifresini alın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ayrıca odadaki telefonun doğru çalışıp çalışmadığını test edin.

4. Konaklama politikaları

Konaklama yerine giriş ve çıkış saatlerini öğrenin. Sigara içme politikası, gürültü kuralları veya evcil hayvan kabul edilip edilmediği gibi detaylara dikkat edin.

5. Çevreyi tanıyın

Market, eczane veya restoran gibi yerlerin nerede olduğunu öğrenin. Otelden toplu taşıma veya taksiyle ne kadar sürede istediğiniz yere ulaşabileceğinizi öğrenin.

6. İlk izlenim ve inceleme

İlk izleniminizden memnun kalmazsanız, endişelerinizi hemen otel yetkilisine bildirin. Odada ciddi bir sorun varsa oda değişikliği talep etmekten çekinmeyin.

* Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.