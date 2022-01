Acil durumlarda hayatta kalma rehberi

1- Saldırgan köpeklerden nasıl kaçabilirsiniz?

Köpeklerin insanlara neden saldırdıkları kesin olarak bilinmemektedir. Ancak saldırgan bir köpeği bağırarak ya da tekmeleyerek tehdit etmek köpeği sadece kızdıracağından asla iyi bir fikir değildir. Aynı şekilde kaçmak da köpeğin sizi kovalamasına neden olacağından mantıklı bir seçenek olmadığı kesin.

Ne yapabilirsiniz?

Eğer mont ya da ceket giyiyorsanız üzerinizdekini sakince çıkarın ve köpeğin üzerine koyun. Böylelikle onun dikkatini dağıtacak ve kaçabileceksiniz. Eğer karşınızda birden fazla köpek varsa sırtınızı bir duvara yaslayarak yüzünüz, göğsünüz ve boğazınız gibi hayati bölgelerinizi korumayı deneyin. Böylelikle köpekler etrafınızı sararak sizi daha savunmasız bir hale sokmazlar.

2- Yaranızı nasıl iyileştirebilirsiniz?

Bir yaramız olduğunda merhem sürerek iyileştirebileceğimiz konusunda yanlış algılarımız bulunmaktadır. Aslında tedavi amaçlı sürdüğümüz bu merhemlerin daha çok tahriş oluşturması muhtemeldir. Yaranız çok derin olmadığı takdirde ki böyle bir durumda kesinlikle acile gitmelisiniz, evde kendiniz tedavi edebilirsiniz. Yine de doktora gitmek için çok beklememelisiniz.

Ne yapabilirsiniz?

Bazen en doğru çözüm en kolay olandır. Yarayı soğuk suyla ve kokusuz bir sabunla temizleyin. Kuruduğunda ise bantlayın.

3- Elektrik kesintilerinde ne yapabilirsiniz?

Bu gibi durumlara genellikle hazırlıksız yakalanırız ve daha önceden bilgilendirilmez ya da hazırlanmazsak bu durumu bir felakete çevirebiliriz. Kahramanlık yapıp sorunu kendiniz düzeltmeye çalışmayın. Bozulmuş elektrik hatlarına dokunmak çarpılmanıza neden olabilir. Aynı zamanda mum yakmak da geçtiğimiz yüzyıldan kalma bir yöntemdir. İstenmeyen yangınlara neden olabilirsiniz ve aynı zamanda yeteri kadar ışık da elde edemezsiniz.

Ne yapabilirsiniz?

Bu tarz acil durumlar için önceden bir arıza planı hazırlayın. Fener, su gibi kullanışlı gereçleri stoklayın ve bunları nerede sakladığınızı ailenizle paylaşın. Aynı zamanda bir jeneratör alabilir, böylelikle elektrikler gelene kadar en önemli cihazlarınızın çalışmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz.

4- Yanıklarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Yanık gibi cilt yaraları hızlı bir şekilde harekete geçilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Fakat popüler olarak bilinen bazı yöntemler aslında o kadar da etkili değildir. Yaranın üzerine tereyağı, sirke, soğan suyu ya da bir parça et koymak enfeksiyon riskini artırabilir.

Ne yapabilirsiniz?

İlk olarak yaranızı soğuk suyla yıkamalısınız. Yaranız tıbbi müdahale gerektirmiyorsa günde 2 ya da 3 kez vazelin sürebilirsiniz. Sonrasında yaranızı bantla sarabilirsiniz. Yanığınız su topladıysa sakın bu kabarcıkları patlatmayın ve cildinizin yanık kısmını güneşten koruduğunuzdan emin olun.

5- Sizi takip eden birinden nasıl kurtulabilirsiniz?

Eğer birinin sizi takip ediyor olabileceğinden şüphelendiyseniz, adımlarınızı hızlandırıp doğrudan evinize gitmeniz olasıdır. Ancak böyle yaparak kendinizi daha çok tehlikeye atmış olursunuz. Saldırgan sizinle birlikte evinize girebilir. Girmese de adresinizi öğrenebilir, sonrasında geri gelip sizi hazırlıksız yakalayabilir.

Ne yapabilirsiniz?

İlk olarak şüphelendiğiniz kişinin sizi takip ettiğinden emin olun. Karşıdan karşıya geçin ya da arkanızda olup olmadığını kontrol etmek için farklı yönlere sapın. Eğer kişi sizi hâlâ takip ediyorsa sakin kalmaya çalışın ve kafe gibi kalabalık bir alana yönelin. Aynı zamanda “Yangın var!” diye bağırarak çevrenizdeki insanların dikkatini çekmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle muhtemelen saldırganı kaçırırsınız.

6- Kışın aracınızla yolda kalmamak için ne yapabilirsiniz?

En deneyimli sürücüler için bile kış aylarındaki yol koşulları zorlayıcı olabilir. Çoğu insan tekerleklerin havasını indirmenin buzlu yollarda işe yarayabileceğini düşünür ancak bu sadece bir şehir efsanesidir. Bu durum aksine direksiyona hâkim olmanızı zorlaştırabilir.

Ne yapabilirsiniz?

Arabanızı karda kullanmadan önce muayeneden geçirerek güvende olduğunuzdan emin olun. Zincir ya da çivili lastik alın ve arabanızda içinde tuz ya da kum bulunan bir torba, çekme halatı, kar küreği, fener ve ilk yardım çantası bulunan bir acil durum kiti bulundurun.

7- Sıcak hava dalgasında nasıl hayatta kalabilirsiniz?

Yaş ya da sağlık durumuna bakmaksızın herkes sıcak çarpmasından etkilenebilir. Böyle günlerde susadığınızda su yerine çoğunlukla kafein içeren spor içecekleri içmemelisiniz. Bu daha da susamanıza neden olacaktır.

Ne yapabilirsiniz?

Aç olmasanız da gün içinde besin değeri yüksek olan küçük öğünler tüketmelisiniz. Acı yiyecekler kesinlikle yememelisiniz çünkü bu yiyecekler terlemenize ve bu nedenle vücut ısınızın düşmesine neden olur. Ayrıca bol bol su içmeli ve hızlı kalp atışı, mide bulantısı, bilinç kaybı, baş dönmesi ya da yorgunluk gibi sıvı kaybı belirtilerinin farkında olmalısınız.

8- Akrep sokması durumunda ne yapmalısınız?

Akrepler en beklenmedik yerlerde, ayakkabılarınızda bile, gizlenebilecekleri için sessiz tehlike olarak nitelendirilirler. Çoğu zaman durum ciddi olmasa da akrep tarafından sokulduğunuzu fark ettiyseniz kesinlikle bir doktora danışmalısınız. Sakın filmlerde gördüğünüz gibi zehri emmeye çalışmayın. Aynı zamanda sokulan yerin üzerine buz koymak da daha fazla acı çekmenizden başka bir işe yaramayacaktır.

Ne yapabilirsiniz?

Sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamak enfeksiyon kapma olasılığını azaltacaktır. Acıyı ve şişmeyi hafifletmek içinse her iki saatte bir soğuk ve nemli kompres uygulayabilirsiniz. Sokulan bölgeyi kalp seviyenizin üzerinde tutmak da doğru bir yöntem olacaktır.

Çeviren: Dilara Koru

Referanslar:

BrightSide. 8 Common myths vs survival tips that actually work. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/8-common-myths-vs-survival-tips-that-actually-work-805013/