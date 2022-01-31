Acil durumlarda hayatta kalma rehberi

Günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek "acil durumlar" karşısında ne yapacağımızı bilemez hale gelebiliriz. İşte bu anlarda bize yardımcı olacak 8 ipucu...

Acil durumlarda hayatta kalma rehberi
Yaşam
31 Ocak 2022 Pazartesi

1- Saldırgan köpeklerden nasıl kaçabilirsiniz?

Köpeklerin insanlara neden saldırdıkları kesin olarak bilinmemektedir. Ancak saldırgan bir köpeği bağırarak ya da tekmeleyerek tehdit etmek köpeği sadece kızdıracağından asla iyi bir fikir değildir. Aynı şekilde kaçmak da köpeğin sizi kovalamasına neden olacağından mantıklı bir seçenek olmadığı kesin.


Ne yapabilirsiniz?

Eğer mont ya da ceket giyiyorsanız üzerinizdekini sakince çıkarın ve köpeğin üzerine koyun. Böylelikle onun dikkatini dağıtacak ve kaçabileceksiniz. Eğer karşınızda birden fazla köpek varsa sırtınızı bir duvara yaslayarak yüzünüz, göğsünüz ve boğazınız gibi hayati bölgelerinizi korumayı deneyin. Böylelikle köpekler etrafınızı sararak sizi daha savunmasız bir hale sokmazlar.


2- Yaranızı nasıl iyileştirebilirsiniz?

Bir yaramız olduğunda merhem sürerek iyileştirebileceğimiz konusunda yanlış algılarımız bulunmaktadır. Aslında tedavi amaçlı sürdüğümüz bu merhemlerin daha çok tahriş oluşturması muhtemeldir. Yaranız çok derin olmadığı takdirde ki böyle bir durumda kesinlikle acile gitmelisiniz, evde kendiniz tedavi edebilirsiniz. Yine de doktora gitmek için çok beklememelisiniz.


Ne yapabilirsiniz?

Bazen en doğru çözüm en kolay olandır. Yarayı soğuk suyla ve kokusuz bir sabunla temizleyin. Kuruduğunda ise bantlayın.


3- Elektrik kesintilerinde ne yapabilirsiniz?

Bu gibi durumlara genellikle hazırlıksız yakalanırız ve daha önceden bilgilendirilmez ya da hazırlanmazsak bu durumu bir felakete çevirebiliriz. Kahramanlık yapıp sorunu kendiniz düzeltmeye çalışmayın. Bozulmuş elektrik hatlarına dokunmak çarpılmanıza neden olabilir. Aynı zamanda mum yakmak da geçtiğimiz yüzyıldan kalma bir yöntemdir. İstenmeyen yangınlara neden olabilirsiniz ve aynı zamanda yeteri kadar ışık da elde edemezsiniz.


Ne yapabilirsiniz?

Bu tarz acil durumlar için önceden bir arıza planı hazırlayın. Fener, su gibi kullanışlı gereçleri stoklayın ve bunları nerede sakladığınızı ailenizle paylaşın. Aynı zamanda bir jeneratör alabilir, böylelikle elektrikler gelene kadar en önemli cihazlarınızın çalışmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz.


4- Yanıklarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Yanık gibi cilt yaraları hızlı bir şekilde harekete geçilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Fakat popüler olarak bilinen bazı yöntemler aslında o kadar da etkili değildir. Yaranın üzerine tereyağı, sirke, soğan suyu ya da bir parça et koymak enfeksiyon riskini artırabilir.


Ne yapabilirsiniz?

İlk olarak yaranızı soğuk suyla yıkamalısınız. Yaranız tıbbi müdahale gerektirmiyorsa günde 2 ya da 3 kez vazelin sürebilirsiniz. Sonrasında yaranızı bantla sarabilirsiniz. Yanığınız su topladıysa sakın bu kabarcıkları patlatmayın ve cildinizin yanık kısmını güneşten koruduğunuzdan emin olun.


5- Sizi takip eden birinden nasıl kurtulabilirsiniz?

Eğer birinin sizi takip ediyor olabileceğinden şüphelendiyseniz, adımlarınızı hızlandırıp doğrudan evinize gitmeniz olasıdır. Ancak böyle yaparak kendinizi daha çok tehlikeye atmış olursunuz. Saldırgan sizinle birlikte evinize girebilir. Girmese de adresinizi öğrenebilir, sonrasında geri gelip sizi hazırlıksız yakalayabilir.


Ne yapabilirsiniz?

İlk olarak şüphelendiğiniz kişinin sizi takip ettiğinden emin olun. Karşıdan karşıya geçin ya da arkanızda olup olmadığını kontrol etmek için farklı yönlere sapın. Eğer kişi sizi hâlâ takip ediyorsa sakin kalmaya çalışın ve kafe gibi kalabalık bir alana yönelin. Aynı zamanda “Yangın var!” diye bağırarak çevrenizdeki insanların dikkatini çekmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle muhtemelen saldırganı kaçırırsınız.


6- Kışın aracınızla yolda kalmamak için ne yapabilirsiniz?

En deneyimli sürücüler için bile kış aylarındaki yol koşulları zorlayıcı olabilir. Çoğu insan tekerleklerin havasını indirmenin buzlu yollarda işe yarayabileceğini düşünür ancak bu sadece bir şehir efsanesidir. Bu durum aksine direksiyona hâkim olmanızı zorlaştırabilir.


Ne yapabilirsiniz?

Arabanızı karda kullanmadan önce muayeneden geçirerek güvende olduğunuzdan emin olun. Zincir ya da çivili lastik alın ve arabanızda içinde tuz ya da kum bulunan bir torba, çekme halatı, kar küreği, fener ve ilk yardım çantası bulunan bir acil durum kiti bulundurun.


7- Sıcak hava dalgasında nasıl hayatta kalabilirsiniz?

Yaş ya da sağlık durumuna bakmaksızın herkes sıcak çarpmasından etkilenebilir. Böyle günlerde susadığınızda su yerine çoğunlukla kafein içeren spor içecekleri içmemelisiniz. Bu daha da susamanıza neden olacaktır.


Ne yapabilirsiniz?

Aç olmasanız da gün içinde besin değeri yüksek olan küçük öğünler tüketmelisiniz. Acı yiyecekler kesinlikle yememelisiniz çünkü bu yiyecekler terlemenize ve bu nedenle vücut ısınızın düşmesine neden olur. Ayrıca bol bol su içmeli ve hızlı kalp atışı, mide bulantısı, bilinç kaybı, baş dönmesi ya da yorgunluk gibi sıvı kaybı belirtilerinin farkında olmalısınız.


8- Akrep sokması durumunda ne yapmalısınız?

Akrepler en beklenmedik yerlerde, ayakkabılarınızda bile, gizlenebilecekleri için sessiz tehlike olarak nitelendirilirler. Çoğu zaman durum ciddi olmasa da akrep tarafından sokulduğunuzu fark ettiyseniz kesinlikle bir doktora danışmalısınız. Sakın filmlerde gördüğünüz gibi zehri emmeye çalışmayın. Aynı zamanda sokulan yerin üzerine buz koymak da daha fazla acı çekmenizden başka bir işe yaramayacaktır.


Ne yapabilirsiniz?

Sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamak enfeksiyon kapma olasılığını azaltacaktır. Acıyı ve şişmeyi hafifletmek içinse her iki saatte bir soğuk ve nemli kompres uygulayabilirsiniz. Sokulan bölgeyi kalp seviyenizin üzerinde tutmak da doğru bir yöntem olacaktır.


Çeviren: Dilara Koru


Referanslar:

BrightSide. 8 Common myths vs survival tips that actually work. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/8-common-myths-vs-survival-tips-that-actually-work-805013/


Zor zamanlarda plan yapabilmenin ipuçları
Zor zamanlarda plan yapabilmenin ipuçları

Acil durumlarla baş edebilmeniz için 11 ipucu

Acil durumlarda elinizin ayağınıza karışmasına izin vermemek için neler yapabilirsiniz?

18
Lastiğiniz patladığında Eğer lastiğiniz dağın başında bir yerde patlarsa ve yakınlarda lastiğinizi şişirebileceğiniz bir yer yoksa lastiğe küçük delikler açıp içini çimen ya da samanla doldurun. Bu yöntem lastiğinizin daha sonra çöp olmasına sebep olacak olsa bile bir servis bulana kadar idare etmenizi sağlayacaktır.
Herhangi bir yangın durumunda kabartma tozu kullanın Eğer mutfakta bir şeylerin alev aldığını fark ederseniz kesinlikle suyla söndürmeye çalışmayın. Bunun yerine alev alan bölgeye kabartma tozu dökün. Bu süreçte karbondioksit oluşmaya başlayacak ve yangın sönecektir. Unutmayın bu yöntem çok fazla karbonat kullanmak gerektirdiğinden sadece küçük yangınları söndürmenize yardımcı olur.
Uçak kalkış ve inişlerinde Kaydedilen uçak kazalarının %61'i uçaklar kalkerken veya inerken ilk 3 dakika içinde gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu süre boyunca oturduğunuz yerde sabit kalmaya odaklanın. Herhangi bir acil durumda yerinizde kalmanız hayatta kalma olasılığınızı artıracaktır.
Zorla alıkonuluyorsanız Eğer birisi tarafından zorla bir arabaya bindiriliyorsanız ya da bir yere götürülüyorsanız yere kişisel bir eşyanızı düşürün. Bu polisin sizi daha kolay bulmasını sağlayacaktır.
Asansörde bir suçluyla mahsur kaldıysanız Böyle bir durumda asansördeki bütün tuşlara basmanız şans eseri bir katta inip kaçabilmenize ya da birilerine sinyal yollamanızda yardımcı olur. Bu durum düşük bir ihtimal gibi görünse de aklınızda tutmanızda fayda var.
Uzun yolculuklarda kafur kullanın 6 saatten fazla araba kullanmanız gereken yolculuklarda belirli bir süre sonra gözünüz sadece yola odaklanmaya alıştığından etrafınızdaki cisimleri ve hatta yayaları bile görmemeye başlayabilirsiniz. Bu duruma tünel görüşü de denir. Buna engel olmak içinse arabanızın için kafur tanecikleri veya yağı koyabilirsiniz. Kafurun kokusu konsantrasyonunuzun artmasına yardımcı olacaktır.
Fırtınalı havayı önceden sezmek Herhangi bir içeceği sallayın ve bir bardağa boşaltın. Eğer yüzeyde oluşan baloncuklar bardağın etrafına yayılıyorsa bu havanın güzel olacağına işarettir. Eğer baloncuklar yayılmıyor ortada kalıyorsa fırtınalı bir havanın yaklaştığını anlayabilirsiniz. Bunun sebebi ise hava kabarcıkları üzerindeki atmosfer basıncıdır. Yüksek basınç kabarcıkların etrafa yayılmasına sebep olurken düşük basınç da merkezde kalmasına sebep olur.
Telefonunuzun fenerini kullanın Karanlık bir yolda ilerlerken telefonunuzun fenerini ya da flashını kullanmayı ihmal etmeyin. Bu sayede sürücüler sizi daha rahat fark eder.
Nefesiniz tıkandıysa Yumruğunuzu göğüs kafesinizin aşağısına, karnınızın üstüne yerleştirin ve aşağı yukarı orta hızda hareket ettirin. Bir sandalyenin arkasına dayanın ve karnınızı bastırın. Şınav pozisyonunda yere uzanın, dirseklerinizi yanlara doğru açın ve hızlı bir nefes alın. Ardından kafanız havada ve elleriniz serbestken göğsünüz yere değecek şekilde yere yatın. Nefesiniz tıkalıyken konuşmaya, bir şeyler içmeye ve derin nefes almaya çalışmayın.
Kanamanız varsa Burnunuz kanıyorsa kafanızı geriye değil öne doğru eğin. Elinizde veya başka bir yerde küçük bir kanamanız varsa kanayan yeri suyla yıkayın, oksijenli suyla silin ve son olarak steril bir sargı beziyle sarın. Toplardamarlarla ilgili bir kanamanız varsa oksijenli suyla kanayan yeri silin, sargı beziyle sarın ve yaralı bölgeyi yüksekte tutun. Şiddetli kanamalarda steril bir sargı beziyle yarayı sarın ve sargı bezine avuç içinizle bastırın. Ardından hemen tıbbi destek alın. Atardamarla ilgili bir kanamanız varsa, kanayan bölgeyi sargı beziyle sıkıca ve sabit bir şekilde tutun ve bastırın. Yaralanmış bölgeyi (kol,bacak) bükün ve atardamara direkt baskı uygulayın ve hemen tıbbi destek alın. Turnike (sıkıca sarma) yöntemini sadece kanama durmuyorsa son çare olarak uygulayın. Turnikeyi sardığınız saati not edin ve yaz mevsiminde 1 saatten kışın da 30 dakikadan fazla turnikeyi yaranın üstünde tutmayın.
Susuz kaldığınızda Su dengenizi ayarlamak için daha çok su için. 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek içmeniz ya da 1 bardak portakal suyuna yarım çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kabartma tozu atıp suyla seyrelterek içmeniz iyi gelecektir.
Hipotermi (bedendeki aşırı ısı kaybı) geçirdiğinizde Ilık battaniyerle her tarafınızı sarıp sıcak bir içecek için. Ellerinizi ya da ayaklarınızı ovalamayın. Sıcak duşa girmeyin. Alkollü içecekler içmeyin.
Ormanda kaybolursanız Analog bir kol saatini yatay olarak elinizde tutun ve saatin akrebini güneşe çevirin. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir (Kuzey yarım kürede). Yönünüzü bulmak için asla ağaç dallarını, karınca yuvalarını ya da ağaç köklerindeki yosunları kullanmayın. Yola çıkmadan önce her zaman yanınızda harita ve pusula bulundurun.
Vahşi doğada su bulma Plastik bir torbayı bir ağaç dalına geçirin ve ağzını sıkıca bağlayın. Buhar damlacıklarının oluştuğunu göreceksiniz. Yere çukur kazın, çukurun ortasına boş bir konteyner koyun ve çukurun üstüne plastik bir poşet vs. örtün. Bu yöntemlerin sonunda suyu içmeden önce kaynatmanız gereklidir.
Yıldırım çarpması riski Alçak bir çukura çömelin. Bir ağaç yanına da sığınabilirsiniz ama ağacın tek olmamasına dikkat edin. Telefonunuzu kullanmayın. Elektrik hatlarından uzak durun. Su birikintilerinden uzak durun.
Yanığınız varsa Yanık bölge şişmeye başlamadan önce bölgeye yakın tüm aksesuarları ve dar kıyafetleri çıkarın. Termal yanığınız varsa su altında 10-15 dk. tutun ve yarayı ya temiz bir sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Asidik yanığınız varsa suyun altında yanık bölgeyi 10-15 dk. tutun sabun/kabartma tozu+su karışımını yaraya sürün ve sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Alkali bir yanığınız varsa önce yanığa sebep olan madde kalıntılarını yanığın üstünden temizleyin ve ardından yanığı su altında 10-15 dk. tutun sabun/kabartma tozu+su karışımını yaraya sürdükten sonra sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Kireç ya da alüminyum yüzünden yandıysanız yanığa asla yağ, pamuk, buz veya iyot sürmeyin. Çok büyük yanığınız varsa derhal tıbbı destek alın.
Keskin bir cisimle yaralandıysanız Ambulansı arayın ve cisimi olduğu yerden kıpırdatmayın.
Yakınlarınızda biri bayıldıysa Bayılan kişiye yaklaşıp etrafınızda olan diğer kişilerden birine işaret ederek tıbbi destek için ambulans vs. gibi bir yeri aramasını söyleyin. Bayılan kişinin etrafında kalabalık oluşmamasını sağlayın ve panik yapmayın.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.