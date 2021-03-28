Evlilikten korkmaya başladı

Nişanlıma son zamanlarda bir şeyler oldu...

Evlilikten korkmaya başladı
İlişki
28 Mart 2021 Pazar

Merhaba, herkese iyi günler. Ben 26 yaşındayım ve nişanlıyım. 2 ay sonrasına bir aksilik olmazsa nikahımız var. Sorun da tam olarak bu aksilik... Son zamanlarda nişanlıma bir şeyler oldu, restoranların açılmasından mıdır nedir, sürekli dışarıda. Yüzünü gördüğüm yok, aramız açıldı gibi. Belirli bir sebebi de yok aslında ama sanki -Allah korusun- son günlerini yaşıyor gibi. Evlenmeden önceki hayatının keyfini çıkarıyor gibi hissediyorum. Birkaç kez nazik bir şekilde bu konuyu dile getirdim ama memnun edici bir cevap alamadım.

Neden böyle yapıyor olabilir sizce? Bu tüm erkeklerde olan bir durum mu? Onu kısıtlayan ve sürekli kıskançlık yapan bir kadın olsam anlarım fakat hiç böyle bir insan değilim. Tam aksine ben de pandemiden önce sürekli arkadaşlarıyla buluşan ve nişanlısındandan ayrı bir sosyal çevresi bulunan bir insanım. Yani bunu anlayabilecek biriyim ama o bu durumu sanki biraz abartmaya başladı.

İşten güçten ne şekilde vakit buluyor anlamadım. Farklı şirketlerde aynı pozisyonlardayız ikimiz de. Ben bu kadar yoğun çalışırken şu pandemi döneminde bile o nasıl böyle rahat anlayabilmiş değilim. 2-3 haftadır birbirimizi görmedik neredeyse. Kısa da olsa bir buluşma ayarlayalım diyorum, bana başka bir buluşmasını ekerse ayıp olacağını söylüyor.

İki randevu arasında tercih yaptıracak kadar da önem vermiyorum duruma, o kadar da değil ama huzursuz etmeye başladı bu durum beni. Farkında değil mi acaba? Sonuçta ben de onun nişanlısıyım ve bana karşı da sorumluluklarının olması gerekir.

Hiç böyle yapmadı ilişkimizin şu zamanlarına kadar. Nikahın yaklaştığını yeni mi anladı yani? Tarihi zaten birlikte aldık, bu kadar tedirgin olacaktıysa daha geç bir tarihe alabilirdik benim için sorun yoktu. Nasıl olsa ikimiz de evlenmek için biraz daha bekleyebilecek yaşlardayız...

Bana bu konuda tavsiye verebilecek veya bunu yaşayan insanlar var mı? Bu birçok erkekte olan bir durum sanırım ama sebebini bir türlü ilişkimize uyduramıyorum...

Rumuz: Pelin

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