Evlilik nasıl bir şey?

Evlenenlerin büyük bir çoğunluğu etrafında bulunan, evlilik yolunda adım atmaya niyetlenen kişilere hep bir ağızdan anlaşmış gibi tek bir cümle söyler: “Sakın evlenme!” Peki neden?

Evlilik neler gerektirir? Neler getirir, neler götürür? Aslında bu soruların her biri kişinin kendisine, beklentilerine, becerilerine, hayatındaki insanın beklentisine ve becerilerine göre değişir.

Yemek yapmayı çok seviyorsunuzdur size dünyanın en zahmetsiz işi yemek yapmak gibi gelir, gözünüzü hiç korkutmaz ancak sevseniz dahi “görev”e dönüşen her şey sizin için yük olur. Oluşturduğunuz yükler süreç içinde o yolda adım atamamanıza, yorulmanıza ve yılmanıza neden olur. İyisi mi ezbere değil, bile isteye, farkına vara vara yapın yapacağınızı. O gün canınız yemek yapmak istemiyorsa yapmayın mesela geçiştirmeyi bilin. Koltukta yatmak ütü yapmaktan daha tatlı geldiyse atın kendinizi koltuğa… Her şeyi görev edinirseniz, yük üstüne yük üstlenirseniz, devamlı idare etmeye çalışırsanız ya da yalnızca sevginizi değil işlerinizi de paylaşmayı bilmezseniz etrafınıza devamlı “Sakın evlenme!” dersiniz.

Evet, doğru insan çok önemli ancak kendinizin farkında olmanız da çok çok önemli. Neyi sevdiğinizi, neyi gerçekten istemediğinizi, hayatınızdaki kişi ile mutlu olmadan önce kendinizle mutlu olup olmadığınızdan emin olmanız yalnızca keyifli bir evlilik için değil; keyifli bir hayat için de olmazsa olmazlardandır.

Evet bana da etrafımdaki 10 evli çiftten 8’i “Evlenme” dedi; eşimden bağımsız, yaşadıklarımdan bağımsız, beklentilerimden bağımsız, yaşamak istediklerimden, yapabileceklerimden, ailelerimizden bağımsız… Başta gözüm çok korktu, kafam karıştı, bu kadar insan söylüyorsa bir bildikleri olmalıydı çünkü…

Sonra ne istediğimi, nasıl bir evlilik hayal ettiğimi düşündüm; neler beklediğimi, neler beklememem gerektiğini sordum kendime. Bedenimi dinledim, nefesimi, onun yanında olduğum zamanlarda yanında olup olmak istemediğimi sorguladım. En nihayetinde kendimden aldığım yanıtlar aydınlattı beni… “Beklentilerinizin ve hayatınızdaki insanın en çok da kendinizin farkındaysanız evlenin arkadaşlar!”

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