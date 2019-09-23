Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal yolları

Evdeki böcekler için doğal çözümler

Yaşam alanlarınızdaki böcekleri uzaklaştırmak için zehirli kimyasallar kullanmak istemiyorsanız, doğal çözümlerle de böcek sorunundan kurtulmanız mümkün.

Daha çok bahçeli veya toprağa yakın evlerde ortaya çıksalar da böcekler, çoğunlukla yer-zaman ayırt etmeden belirip keyfimizi kaçırabiliyorlar. Ancak böcekleri öldürmek ya da uzak tutmak için kullanılan hazır ürünler hemen her zaman ciddi oranda kimyasal içeren ürünler oldukları için aynı şekilde rahatsız edici olabiliyor. Doğal yöntemlerden yararlanarak da böcekleri evlerimizden ve yaşam alanlarımızdan uzak tutmak mümkün. Ancak herhangi bir doğal yöntem uygulamadan önce bilinmesi gerektiği gibi, haşerelerle mücadele ederken kullanılan doğal yöntemler de doğru, sürekli ve bütüncül bir şekilde uygulanmalı.

Doğal böcek ilacı yapın

Tamamen doğal malzemelerden yapılan bu karışım, içeriğindeki esanslar sayesinde böcekleri rahatsız eder ve uzaklaşmalarını sağlar. Ancak esanslar çoğunlukla uçucu yağlar içerdiğinden, kokular her zaman kalıcı olmaz, bu yüzden sık sık uygulanmalıdır.

1 su bardağı elma sirkesi

1 su bardağı su

5 damla okaliptüs yağı

5 damla nane yağı

5 damla lavanta yağı

Malzemeleri spreyli bir şişe içerisinde karıştırın ve oturduğunuz alanlara, pencere ve kapı önlerine sıkın. Karışım tamamen doğal olduğu için sivrisinek ve benzeri ısıran canlıları uzak tutmak için çok az miktarlarda kollarınıza ve bacaklarınıza da uygulayabilirsiniz ancak uçucu yağlar bazı ciltlerde alerjik reaksiyona neden olabileceğinden dolayı ilk uygulamadan sonra dikkatle gözlemlendikten sonra kullanmaya devam edilmelidir.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM!

Evinizi temiz tutun

Toz birikmiş köşeler ve eşya altları, böceklerin üremesi için biçilmiş kaftandır. Evinizi düzenli olarak temizleyin, kenarda köşede uzun süre temizlenmemiş tozlu köşeler kalmadığından emin olun. Doğal böcek ilacı karışımınızı temizlikten sonra evinizin her tarafına püskürtmeyi ihmal etmeyin. Tozlu kısımların yanı sıra, yemek artıklarının biriktiği ve zamanla yağlanan yerler de böceklere davetiye sayılır. Eğer eviniz böcek istilasına müsaitse, ortalıkta yiyecek bırakmadığınızdan ve tezgahlarınızda şekerli-yağlı kısımlar kalmamasını sağlayın.

Kedi besleyin

Kediler evin neşesidir, sizi mutlu eder, günün yorgunluğunu alır ve aynı zamanda mükemmel avcılardır. Kronik bir böcek, sinek veya örümcek sorununuz varsa, bir kediyle yaşamak işinizi çok kolaylaştırabilir.

Geçiş rotalarına limon kabuğu

Böcekler veya karıncalar bazen kendilerine bir rota belirler ve evin hep aynı kısımlarında gezinip durarak hayatta kalmaya çalışırlar. Eğer küçük misafirlerinizin bu alışkanlıklarını fark edebildiyseniz, onların geçtiği veya evinize girip çıktığı bölgelere küçük küçük kesilmiş limon kabukları koymak etkili bir çözüm olacaktır. Limon kabuğundaki yoğun citrus kokusundan rahatsız olan böcekler, kısa zamanda bu yolları kullanmaktan vazgeçebilir.