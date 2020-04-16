Evde kalanlar için online yoga imkanları

Online yoga dersleri veren yerler

Kendimizi ve çevremizdekileri korumak için evde kaldığımız şu günlerde birçok yoga topluluğu ve eğitmeni, online platformlar üzerinden eğitimler ve dersler düzenlemeye başladı.

Düzenli olarak yoga derslerine katılmak, pratiği geliştirmek için faydalı olduğu gibi motivasyonu da artırdığı için tercih sebebi. Koronavirüs salgını sürecinde elbette yoga derslerine fiziksel olarak katılmamız mümkün olmadığından, birçok yoga okulu ve yoga eğitmeni, derslerini online olarak sürdürme kararı aldı.

Yogaya yeni başlayanların, bazı yönlendirici temel videoları seyrettikten sonra online derslere katılması daha faydalı olabilir. Daha önce çeşitli yoga derslerine katılmışsanız eğer, online dersleri takip etmek biraz daha kolay olacaktır.

Nefess Yoga

İstanbul/Kadıköy’de 2011 yılından beri hizmet veren Nefess Yoga, 30 Mart’tan beri online dersler ile programına devam ediyor. Hatha, Vinyasa, Yin, Ashtanga, Yoga Terapi, Somatik Yoga, Hamile Yogası ve meditasyon derslerini içeren program herkese açık. Belirli bir ücretlendirme yok ancak eğitim veren yoga hocalarını ve stüdyoyu desteklemek için gönlünüzden geçen bir miktar parayı armağan olarak iletebiliyorsunuz.

YogaUni

Uzun zamandır web sitesi üzerinden hizmet veren YogaUni, tanınmış uzman yoga hocalarının anlatımlarını içeren videolar hazırlayıp sunuyor. Bu dönemde canlı yayın ile gerçekleştirilen yoga ve meditasyon derslerine de erişim mümkün. Çok çeşitli ders alternatifleri sunması bakımından ilgi çekici. Aylık ücreti 49 TL.

YogaHouse

Ankara merkezli YogaHouse, salgın sürecinde online yoga derslerine devam eden stüdyolardan biri. Vinyasa, Yin Yoga ve Hamile yogası dersleri seçeneklerinin yanı sıra nefes çalışmaları içeren seanslar da düzenleniyor. 20 derslik paket 330 TL. Tek ders ve 10 ders için ayrı fiyatlandırmalar da mevcut.

Cihangir Yoga

İstanbul’un en köklü yoga okullarından Cihangir Yoga, online ders seçeneklerini de kullanıma açtı. Programda her seviyeye açık dersler, ileri seviye dersler, yin yoga ve pilates gibi seçenekler bulunuyor. Derslerin her biri 25 TL.

Nuve Yoga

İstanbul/Kadıköy’de yer alan Nuve Yoga, 13 Nisan’dan itibaren online dersler sunmaya başladı. Online ders programı her seviyeye uygun çok çeşitli yoga dersleri ve ücretsiz meditasyon dersleri içeriyor. Tek ders ücreti 15 TL, hafta boyu sınırsız katılım ise 45 TL. Sağlık çalışanlarına tamamen ücretsiz.