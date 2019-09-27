Evcil hayvanlarınız için deprem çantasını unutmayın!

Evcil hayvanlar için deprem çantası

Evcil hayvanlar için hazırladığımız deprem çantasında neler olmalı?

Deprem, çok dikkat etmemiz ve hazırlıklı olmamız gereken bir doğal afet. Kendimiz için hazırladığımız deprem çantaları gibi bir de minik dostlarımıza çanta hazırlamalıyız. İşte o çantaya koyulması gereken malzemeler: