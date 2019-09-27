Evcil hayvanlar için deprem çantası

Evcil hayvanlar için hazırladığımız deprem çantasında neler olmalı?

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Evcil hayvanlarınız için deprem çantasını unutmayın!

Deprem, çok dikkat etmemiz ve hazırlıklı olmamız gereken bir doğal afet. Kendimiz için hazırladığımız deprem çantaları gibi bir de minik dostlarımıza çanta hazırlamalıyız. İşte o çantaya koyulması gereken malzemeler:

 

  • Su koymak için küçük bir kap
  • Kuru mama, konserve mama, su
  • Yolculuklarda sakinleştirici olarak kullanılan Sedatif
  • İlk yardım malzemeleri (tentürdiyot, oksijenli su, antibiyotikli pomad, sargı bezi, permatik, steril eldiven, cerrahi iplik, mümkünse ufak bir makas, steril gazlı bez, antibiyotik tablet, ağrı kesici - veterinerden alınmış olmalı)
  • Aşı karnesi
  • Göğüs tasması (Uzun süre dışarda kaldığımızda evcil hayvanımızı sürekli kafeste tutmak onun için zor olacaktır. Hem tuvalet ihtiyacını rahatça gidermesini hem de kaçmamasını sağlayabiliriz)
  • Evcil hayvanı sarmak için polar
  • Birkaç adet hasta altı bezi/pedi (Kafesin içine koymak için)
  • Evcil haycanınızın sığacağı büyüklükte bir bez çanta
  • Evcil hayvan taşıma kutusu (Düzenli olarak evinizde ulaşabileceğiniz bir yerde durması önemlidir)

 

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