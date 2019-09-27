Evcil hayvanlarınız için deprem çantasını unutmayın!

Evcil hayvanlar için deprem çantası
Evcil hayvanlar için hazırladığımız deprem çantasında neler olmalı?
Deprem, çok dikkat etmemiz ve hazırlıklı olmamız gereken bir doğal afet. Kendimiz için hazırladığımız deprem çantaları gibi bir de minik dostlarımıza çanta hazırlamalıyız. İşte o çantaya koyulması gereken malzemeler:
- Su koymak için küçük bir kap
- Kuru mama, konserve mama, su
- Yolculuklarda sakinleştirici olarak kullanılan Sedatif
- İlk yardım malzemeleri (tentürdiyot, oksijenli su, antibiyotikli pomad, sargı bezi, permatik, steril eldiven, cerrahi iplik, mümkünse ufak bir makas, steril gazlı bez, antibiyotik tablet, ağrı kesici - veterinerden alınmış olmalı)
- Aşı karnesi
- Göğüs tasması (Uzun süre dışarda kaldığımızda evcil hayvanımızı sürekli kafeste tutmak onun için zor olacaktır. Hem tuvalet ihtiyacını rahatça gidermesini hem de kaçmamasını sağlayabiliriz)
- Evcil hayvanı sarmak için polar
- Birkaç adet hasta altı bezi/pedi (Kafesin içine koymak için)
- Evcil haycanınızın sığacağı büyüklükte bir bez çanta
- Evcil hayvan taşıma kutusu (Düzenli olarak evinizde ulaşabileceğiniz bir yerde durması önemlidir)