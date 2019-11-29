Ev yapımı grissini nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den nefis ev yapımı grissini tarifi...

Çıtır çıtır grissiniler hemen her evde bulunabilecek birkaç malzemeyle kolaylıkla yapılabilir. Pişirmeden önce birazının üzerine bu defa susam serptim, kekik, çörek otu gibi istediğiniz tohum ve baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. İçeriğinde yumurta ve süt olmadığından kapağı sıkıca kapatılmış kavanozda bir hafta saklanabilir.

Servis: 20 - 22 adet

Hazırlama + mayalanma süresi: 50 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

3,5 su bardağı un, 400 gr

1 paket instant kuru maya, 10 gr

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su, 200 ml

3/4 su bardağı zeytinyağı, 75 ml

1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 25 gr

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

*Eğer elinizde yapacaksanız un, maya ve tuzu harmanlayıp eleyerek karıştırma kabına alın, ortasını havuz gibi açarak ılık su, zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Dışardan içeri doğru unu sıvı karışıma yedirerek 7-8 dakika yoğurun (yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı).

*Stand mikserle yapacaksanız kuru malzemeleri harmanlayıp eleyerek mikserin kabına alın, ortasını havuz gibi açarak sıvı malzemeleri ekleyin. Mikserin kanca aparatını takıp 2-3 dakika düşük devirde, sonrasında orta devirde 5 dakika kadar çalıştırın.

*Hamurun üzerini streç film ile kaplayarak iki misli hacime ulaşana kadar yaklaşık 45 dakika mayalandırın.

*İki fırın tepsisine fırın kağıdı serip hazırda bekletin.

*Mayalanan hamuru 20 -22 bezeye ayırın. Her bir bezeyi rulo yaparak uzunlamasına açın ve yaklaşık 35 cm uzunluğunda olacak gibi tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine fırçayla su sürerek susam serpin.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 dakika pişirin.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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