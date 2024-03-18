Etli pazı sarması 

Tarif defterimden;

Pazının yapraklarından sarma, sapları ve yapraklarının ortasındaki sert bölümünden kavurma yaparak ikinci bir yemek elde etmiş oluyoruz. Bu arada iç harcım arttığı için onu da pazı saplarına ilave ederek ayrı bir yemek yaratmış oldum ve lezzetini çok beğendik, ayrıntı tarif sonunda...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Malzemeler:

2 bağ pazı

İç harcı için;

300 gr orta yağlı dana kıyma

1 orta boy kuru soğan, minik yemeklik doğranmış

5 - 6 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım su bardağı osmancık pirinci, yıkanmış

1 yemek kaşığı ince bulgur

8 - 9 sap maydanoz, incecik doğranmış

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerinin sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Pazıları yıkayıp saplarını kesin, yapraklarını büyükçe bir kaba alıp üzerlerini aşana kadar kaynar su ekleyin. 7 - 8 dakika sonra buzlu soğuk suya alın (bu işlemi pazı yaprakların yeşil rengini kaybetmemesi için yapıyoruz). Tamamen soğuyunca sularından süzülmeleri için süzgeçe aktarın.

*İç harç malzemelerini geniş bir kaba alıp karıştırın.

*Pazıların ortasındaki kalın bölümlerini kesip kenara ayırın (kullandığım pazı yaprakları epey büyük olduğundan her bir yapraktan iki adet sarma elde ettim, görseldeki gibi).

*İç harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp pazının geniş bölümüne yerleştirin, yanlarını kapatarak sarın.

*Yayvan bir tencerenin tabanına yırtılmış pazı yaprakları varsa onları serin veya elinizde salamura asma yaprağı varsa tabanı kaplayacak kadar onlardan kullanın (asma yaprağının ekşimsi tadı pazı sarmasına çok yakışıyor). Sarmaları yaprakların üzerine tek sıra halinde yerleştirin.

*Sos malzemelerini bir kasede karıştırıp sarmaların üzerine aktarın ve pişerken dağılmamaları için üzerine küçük bir tabak kapatın. Ocağı açık ateşe ayarlayın, tencerenin kapağı olarak kaynamaya başlayınca kısık ateşte 40 - 45 dakika pişirin.

Pazı sapları ve kalan iç harcı değerlendirme yemeği;

*İç harcı küçük bir tencereye alın, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek orta ateşte iyice kavurun, pazı saplarını doğrayarak kavrulan iç harca ekleyin, 3 - 4 dakika daha kavurduktan sonra yarım su bardağı sıcak su ilave ederek yaklaşık 15 dakika sonra ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...