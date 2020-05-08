Etkinlik duyurusu: Annelik temalı online çember

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban, "Annelik" temalı online çember düzenliyor.

+ Sonra Oku
Etkinlik duyurusu: Annelik temalı online çember

Anneliğin gölge yanlarını kolektif bilinç ile incelemek için düzenlenen çembere katılmanın tek şartı vaktinde gelmek. Ancak HTHayat, katılımcılardan toprak ana için bir ricada bulunuyor. O rica ise HTHayat adına fidan dikmek...

 

"Anneliğin gölge yanları", "Anne yarası", "Kendine annelik etmek" temalarını araştırmaya niyet ettiğimiz çember pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Etkinliğe katılabilmek için en geç 20.50'de "Zoom meeting" alanında bulunmanız gerekiyor. 

 

Katılımcılarla pazar akşamı görüşmek üzere...

 

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kahramanın sonsuz yolculuğu
Kahramanın sonsuz yolculuğu
Ay büyürken…
Ay büyürken…
Telefonlar bu ara dost mu düşman mı?
Telefonlar bu ara dost mu düşman mı?
Özel günler için dijital hediyeler
Özel günler için dijital hediyeler
"Başladığım işi bitiremiyorum" diyenlere öneriler
"Başladığım işi bitiremiyorum" diyenlere öneriler
Göz damlası orucu bozar mı?
Göz damlası orucu bozar mı?
Herkes sokakta biz evde!
Herkes sokakta biz evde!
Hıdırellez'de dilekler nasıl gerçek olur?
Hıdırellez'de dilekler nasıl gerçek olur?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X