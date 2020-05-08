Etkinlik duyurusu: Annelik temalı online çember

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban, "Annelik" temalı online çember düzenliyor.

Anneliğin gölge yanlarını kolektif bilinç ile incelemek için düzenlenen çembere katılmanın tek şartı vaktinde gelmek. Ancak HTHayat, katılımcılardan toprak ana için bir ricada bulunuyor. O rica ise HTHayat adına fidan dikmek...

"Anneliğin gölge yanları", "Anne yarası", "Kendine annelik etmek" temalarını araştırmaya niyet ettiğimiz çember pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Etkinliğe katılabilmek için en geç 20.50'de "Zoom meeting" alanında bulunmanız gerekiyor.

Katılımcılarla pazar akşamı görüşmek üzere...