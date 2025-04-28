Enginarlı bulgur pilavı 

Tarif defterimden;

Tam bir bahar yemeği olan taze soğanlı, dereotlu ve limon aromalı leziz enginarlı bulgur pilavına sofralarınızda yer verin derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

3 adet çanak enginar + su

Yarım limon suyu

3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

7 - 8 dal taze soğan, incecik doğranmış

1 bardak iri pilavlık bulgur

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 bardak sıcak su

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Orta boy tencereye 2 litre su alın, enginarları boyutlarına göre 4 veya 6 parçaya bölün ve tenceredeki suya aktarın. Yarım limon suyunu da ekleyerek enginarlar hafifçe yumuşayana kadar 5 - 6 dakika haşlayın. Haşlanan enginarları bir tabağa geçirin.

*Pilav tenceresine zeytinyağını akıtın, ocağı açık ateşe ayarlayın, doğranmış soğanları ekleyerek soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Bulgur, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın, üzerine enginarları sıralayıp sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

*Ocağı kapattıktan sonra rendelenmiş limon kabuğunun yarısını pilavın üzerine serpiştirin, temiz bir mutfak havlusuyla üzerini öterek 10 dakika kadar demlendirin. Bu süre sonunda dereotunu ekleyerek karıştırın. Rendelenmiş limon kabuğunun kalanını pilavın üzerine gezdirin.

Kısa bir not;

*Bu tarifte başakbaşı bulgur kullandım.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...