Merhabalar sizlere bu ay engelliler için yapılmış en iyi projelerden birinden bahsedeceğim. Özellikle yürüme engelliler evden çıkmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Gerek fiziki gerekse ekonomik nedenlerle bir engellinin sosyal ortama girmeleri çok mümkün olamıyor. Samsun'daki özel bir rehabilitasyon merkezi ise yürüme engellileri evlerinden çıkarıp birkaç saatliğine de olsa sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Merkez sorumlusu Çağla Yücel, “Engelsiz Turizm programımız ile Samsun’da yaşayan engelli bireyleri bulundukları ilçeden alıp, başka ilçelerdeki bölgelerde ücretsiz şekilde gezdiriyoruz” dedi.

Bu program ile ilçelerde yaşayan engelli bireyleri evlerinden alıp, Samsun’un ilçelerini ücretsiz şekilde gezdiriyor. Yapılan program hakkında konuşan Engelli Hizmetleri sorumlusu Çağla Yücel, “Örneğin Bafra’da yaşayan engellimizi Terme ilçesinde gezdiriyoruz, Terme’de yaşayan engellimizi de Bafra’da, Kuş Cenneti’nde gezdiriyoruz. Engelsiz Turizm programı kapsamında 2024 yılı boyunca 1900 ailemize hizmet verdik. 2025 yılında da bu hizmetimiz devam edecektir” diye konuştu.

İşte böyle hizmetleri devletimizin kontrolünde daha düzenli bir şekilde tüm Türkiye’de uygulanırsa gerçekten engelli vatandaşlarımıza çok büyük destek olur diye düşünüyorum.