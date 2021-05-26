Engelsiz şampiyon Şahinbey Belediyesi

Merhabalar mayıs ayında bir spor dalında şampiyon takımlar belli oluyor. Öncelikle Türkiye Spor Toto Süper Ligi’ni ve Türkiye Kupası’nı kazanan benimde taraftarı olduğum Beşiktaş’ı yürekten kutluyorum. Pandemi liginden böyle bir zaferle ayrılmak gerçekten çok büyük iş 42 hafta boyunca büyük bir heyecanla izlediğimiz ligimizde oynayan tüm oyuncu grubuna alkışlarımı gönderiyorum. Ayrıca şampiyon olan Beşiktaş kadın futbol takımını da kutluyorum onlarda hızlandırılmış ligde tüm rakiplerini bileğinin hakkıyla şampiyon oldular.

Ve asıl tebriği hak eden takım Şahinbey belediyesi ampute takımı Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi final maçında temsilcimiz Şahinbey Belediye GSK, Polonya’dan Legia Varşova’yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi final maçında temsilcimiz Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Polonya ekibi Legia Varşova karşılaştı.

Şahinbey’in rakibini 3-1’lik skorla geçtiği karşılaşmaların gollerini, mavi-beyazlılardan Kudrat Khudoykulov ve Fatih Şentürk (2) attı. Polonya’nın golünü ise Bartosz Łastowski kaydetti.

Şampiyonanın üçüncülük maçında ise İtalya’dan Vicenza Calcio, Azerbaycan’dan Karabağ Futbol Kulübü’nü 1-0 yenerek üçüncü oldu.

Maçların tamamlanmasının ardından yapılan kupa töreninde ilk olarak, şampiyonanın en iyisi seçilen isimlere ödülleri takdim edildi.

En çok gol atan sporcu ödülünü Şahinbey’den Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk birlikte alırken, en iyi kaleci ödülünü Karabağ Spor Kulübü’nden Elchin Hemidov, fair-play ödülünü Vicenza Calcio Teknik Direktörü Argento Maria Alejandra, en iyi oyuncu ödülünü ise Legia Varşova’dan Bartosz Łastowski aldı.

Ödüllerin ardından kupasını alan Şahinbey, ”2021 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupasını Filistinli Kardeşlerimize Armağan Ediyoruz” yazılı pankart açtı.

Ampute milli takımının büyük başarısından sonra Şahinbey belediyesinin bu başarısı çok kıymetli tüm oyuncu grubuna teknik heyete bu büyük çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu başarı devam etmeli engelli sporculara desteğini esirgemeye spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyorum.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...