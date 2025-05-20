Herkese merhaba sizlere bu hafta Engelliler Haftası hakkında görüşlerimi belirteceğim. Bildiğiniz gibi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası geride kaldı. Her yıl bu tarihlerde yapılan etkinlikler, farkındalık yaratmak için önemli bir adım olabilir. Ancak sadece kutlamalarla yetinmek yerine, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bir bedensel engelli için evden çıkmak bile başlı başına bir mücadele. Kaldırımlar, rampalar, toplu taşıma araçları; hepsi ayrı ayrı aşılması gereken engellere dönüşebiliyor.

Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin bu konuda daha hassas olması şart. Görme engelli bireylerin yürüdüğü yönlendirme şeritlerine zarar verilmemeli; bu yollar onların özgürce hareket edebilmesi için hayati önem taşıyor. Ayrıca otizmli çocuklarımızın eğitimi, geleceğe umutla bakmaları açısından çok kritik. Onlara şiddet değil, sabır ve sevgiyle yaklaşmalı; özel eğitimlerinin nitelikli, şefkatli ellerde gerçekleşmesini sağlamalıyız.

Engelliler Haftası, gerçek bir fark yaratmak istiyorsak sadece sembolik bir hatırlatma değil, somut adımların atıldığı bir sürece dönüşmelidir. Çünkü mesele engelleri kutlamak değil, engelleri kaldırmaktır. Toplumsal farkındalık sadece bir haftaya sığdırılamaz. Engelli bireylerin yılın her günü eşit ve onurlu bir yaşam sürebilmesi için kamusal alanlardan eğitime, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı çözümler geliştirmeliyiz. Kaldırımların uygun hale getirilmesi, asansörlerin çalışır durumda olması, toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği artık bir lütuf değil, bir hak olarak görülmeli.

Ayrımcılıkla mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir. Engelli bireyleri toplumun kenarında değil, tam merkezinde görmeliyiz. Onların üretkenliğini, yaratıcılığını ve gücünü destekleyecek projelere ihtiyaç var. Unutmamalıyız ki; bir toplumu güçlü kılan, en kırılgan bireylerine gösterdiği özen ve saygıdır.

Engellilik bir eksiklik değil, farklı bir yaşam deneyimidir. Bu farklılığı zenginlik olarak görmek, kapsayıcı bir toplumun temelini oluşturur. Daha adil, daha empatik ve daha erişilebilir bir dünya hayal değil; hep birlikte kararlılıkla atacağımız adımlarla mümkün. Bu haftayı bir başlangıç sayalım ve engelleri birlikte kaldıralım.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…