Engelli oyunları

Merhabalar sizlere bu ay engelli oyunlarından bahsedeceğim. Ama öncelikle yine devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Köşe yazarlığım boyunca hep dile getirmeye çalışıyorum. Engelliler atama bekliyor özellikle öğretmenlik alanında oldukça fazla bir talep var. Engelli öğretmenleri görmezden gelmeyin onların eğitime vereceği katkı çok büyük olacaktır. Bir an önce atanmalar gerçekleşsin ve çocuklarımızın eğitimi sürsün.

Gelelim konumuza pandemiden ötürü birçok etkinlik iki üç yıldır yapılamıyordu. Pandeminin yavaş yavaş azalması ile yeniden canlandı. Bunlardan biride Tokat’ın Zile ilçesinde bu yıl ikincisi engelli olimpiyatına 55 engelli katıldı. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Zile ilçe stadyumunda düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı’nın okunması ve olimpiyat meşalesinin yakılması ile başladı. Program, manuel ve akülü sandalyede 100 metre, yumurta taşıma, yoğurt yeme gibi çeşitli yarışlarla tamamlandı.

Açılış konuşmasını yapan Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, “Sizler gibi biz koşamayacağız, sizler gibi hızlı hareket edemeyeceğiz. Ama bizler de mücadele yapıyoruz. Hırsımız var, azmimiz var. Daha önemlisi, yaşamak için savaşıyoruz. Öncelikle kendi kendimizle savaşıyoruz. Dışarı çıkıyoruz insanlarla savaşıyoruz. Yolda yürürken arabalarla savaşıyoruz. Yemek yerken, su içerken savaşıyoruz. Kısaca 24 saat savaşıyoruz. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz olimpiyat etkinliğimizde 55 engelli kardeşimiz yarışacak. Engelli kardeşlerimiz 1 aydır bu yarışma için hazırlandılar. Evlerinde çuval yarışı, yumurta yarışı yapıp gece gündüz çalışarak hazırlandılar” dedi.

Yarışlara katılan tüm engellilere yarışlar sonunda ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Böyle etkinliklerle hem engellilerin yaşama kazandırmak açısından hem de sosyal yaşama adapte olmak açısından çok önemli hayatımızın her saniyesi çok değerli bunu hep belirttim ve ne olursa olsun kıymetini bilmemiz şart.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…