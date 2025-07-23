TÜİK: En çok kazandıran üniversite bölümleri

Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 iken, bu oran 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında %67,7 iken, bu oran 2024 yılında %66,4 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,4 ile tıp oldu

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (%96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ile elektronik öğretmenliği (%91,9) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %86,7 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,3 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%76,9), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,0), hizmetler (%70,7), bilişim ve iletişim teknolojileri (%69,1) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%68,6) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken, 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,9 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay), eğitim (12,6 ay) ile hizmetler (13,7 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,7 ay ile hizmetler oldu

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,5 ay), sağlık ve refah (15,5 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,2 ay) olarak gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2024

1- Pilotaj

2- Matematik mühendisliği

3- Uzay mühendisliği

4- Tip

5- Uçak mühendisliği

6- Kontrol ve otomasyon mühendisliği

7- Havacılık elektrik ve elektroniği

8- Havacılık ve uzay mühendisliği

9- Uçak bakım ve onarım

10- Elektronik ve haberleşme mühendisliği

11- Gemi makineleri işletme mühendisliği

12- Elektronik mühendisliği

13- İşletme mühendisliği

14- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

15- Petrol ve doğalgaz mühendisliği

16- Bilgisayar mühendisliği

17- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

18- Elektrik mühendisliği

19- Bilişim sistemleri mühendisliği

20- Yazılım mühendisliği

21- Endüstri mühendisliği

22- Bilişim sistemleri ve teknolojileri

23- Fizik mühendisliği

24- Meteoroloji mühendisliği

25- Elektronik öğretmenliği

26- Diş hekimliği

27- Ekonomi

28- Elektrik-elektronik mühendisliği

29- Aktüerya bilimleri

30- Kimya mühendisliği

31- İmalat mühendisliği

32- Metalurji ve malzeme mühendisliği

33- Makine mühendisliği

34- Uluslararası finans ve bankacılık

35- Otomotiv mühendisliği

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %56,1 oldu

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında %55,6 iken, 2024 yılında %56,1 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2023 yılında %51,5 iken, 2024 yılında %51,0 oldu.

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %79,9 oldu

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%79,9), iş, yönetim ve hukuk (%79,4), eğitim (%63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%56,8) oldu. En düşük uyum ise %20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (%64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%60,0), hizmetler (%59,1), sağlık ve refah (%44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%44,0) oldu. En düşük uyum ise %8,0 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK. "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2024". Şuradan alındı:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yuksekogretim-Istihdam-Gostergeleri-2024-54096&dil=1. (23.07.2025).