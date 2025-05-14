Eklem iltihabını azaltmak için nasıl beslenmeli?

Artrit, eklemlerde iltihaplanmaya yol açan ve zamanla hareket kısıtlılığı, şişlik, ağrı gibi etkiler gösteren bir hastalıktır. Birçok farklı tipi bulunmakla birlikte, hepsinde temel sorun eklem dokusunun zarar görmesidir. Özellikle yaş ilerledikçe, travmalar sonrasında veya otoimmün süreçlerle birlikte artrit vakalarının sıklığı artar.

Tıbbi tedaviler artritin yönetiminde önemli bir yer tutarken, son yıllarda beslenmenin de bu hastalığın seyrinde etkili olabileceği gösterilmiştir. Bazı besinler ve doğal bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca doğru beslenme, eklemlerin esnekliğini korumak ve artritin ilerlemesini yavaşlatmak açısından da destekleyici bir rol oynar.

Uzmanlar, artrit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı temel besinleri şöyle sıralıyor:

1- Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar

Omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve artrite bağlı eklem ağrısında hafifleme sağlayabilir. Yağlı balıklar, özellikle somon, sardalya, uskumru ve ringa balığı, yüksek miktarda omega-3 içerir. Uzmanlar, haftada en az iki kez bu tür balıkları tüketmenin eklem sağlığını destekleyebileceğini belirtiyor. Balık tüketemeyenler için doktor kontrolünde alınacak balık yağı takviyeleri de bir alternatif olabilir.

2- Zerdeçal (Kurkumin)

Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bazı araştırmalar, düzenli kurkumin kullanımının eklem ağrısı ve şişkinliği azaltabileceğini gösteriyor. Günlük yemeklere zerdeçal eklemek veya güvenilir kaynaklardan alınan kurkumin takviyeleri kullanmak, artrit semptomlarının hafifletilmesine destek olabilir. Kurkuminin emilimini artırmak için karabiberle birlikte tüketilmesi öneriliyor.

3- Zencefil

Zencefil hem anti-inflamatuar hem de antioksidan özellikleri sayesinde artrite bağlı ağrının azaltılmasında etkili olabilir. Araştırmalar, zencefilin eklem sertliğini ve ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Taze zencefili çay olarak demleyebilir, yemeklere rendeleyebilir ya da günlük diyetin bir parçası haline getirebilirsiniz. Ancak fazla miktarda tüketimin mide rahatsızlığı gibi yan etkileri olabileceği unutulmamalı.

4- Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, lahana, pazı ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar ve K vitamini bakımından zengindir. Bu sebzeler, bağışıklık sistemini desteklerken, vücuttaki iltihap düzeyini azaltmaya da katkı sağlayabilir. Düzenli yeşil sebze tüketimi, artrite bağlı eklem hasarını yavaşlatabilir ve genel eklem sağlığını güçlendirebilir.

5- Kuruyemişler ve tohumlar

Ceviz, badem, keten tohumu ve chia tohumu gibi gıdalar, omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Kuruyemişler ve tohumlar, iltihaplanma ile savaşmada doğal destek sunar ve eklemlerin korunmasına yardımcı olur. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir; bir avuç kadar tüketim genellikle yeterlidir.

6- Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı, oleocanthal adlı doğal bir bileşik içerir ve bu bileşik, ibuprofen gibi bazı ağrı kesicilere benzer anti-inflamatuar etkiler gösterebilir. Yemek pişirirken tereyağı yerine sızma zeytinyağı kullanmak, hem kalp sağlığına hem de eklem sağlığına katkı sağlayabilir. Çiğ olarak salatalara eklemek de en iyi etkiyi almak için tercih edilen yöntemlerden biridir.

Beslenme tek başına yeterli mi?

Uzmanlar, doğru beslenmenin artrit belirtilerini hafifletmeye destek olabileceğini, ancak bu değişikliklerin mutlaka tıbbi tedaviyle birlikte yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak, yeterli uyumak ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörleri de artrit yönetiminde büyük önem taşıyor.

Herhangi bir besin veya takviyeyi kullanmadan önce, özellikle kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar için, bir sağlık profesyoneline danışılması mutlaka tavsiye edilir.

Referanslar

Kirsten Yadouga. "Dealing With Arthritis? This Nutrient Helps Reduce Swelling & Joint Pain". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/omega-3s-reduce-joint-pain-swelling-and-stiffness-science-says-fatty-fish