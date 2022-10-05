Ekim 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Esenlikler. Ekim ay’ı herşeyden önce oldukça önemli bir Güneş tutulmasına şahit olacak. Akrep burcunda gerçekleşecek bu tutulma Venüsyen ve Marsiyen etkiler barındırıyor ayrıca Satürn de an haritasında çok güçlü. Detaylı yazısını ayrıca yazacağım fakat tekrar hatırlatmak gerekirse Güneş tutulmaları en az 6 ay süreyle etki eder ve özellikle oluşma zamanına yakın +- 15 gün çok belirgin olaylar yaşatır. Ayrıca ay başında da Koç burcunda yine venüsyen bir dolunay meydana gelecek.

Ayrıca önemli gezegen yön değiştirmelerine ve burç geçişlerine şahit olacağız. Önce Merkür sonra Plüton ve Satürn ileri harekete başlayacak. Bu da hayatımızda hem dönüşümsel hem de inşa ettiğimiz konuların hız kazanacağı, bir süredir girdiği bekleme, geriye dönüp düzeltme ve nekahat döneminden artık olay bazında daha çok ortaya çıktığı bir döneme giriyoruz bu ay ile birlikte.

Ay sonu Mars uzun süreli bir retro periyoduna girecek. Bu da enerjimizin biraz daha düştüğü, motivasyonumuzun da negatif etkilenebileceği, yeniden düzeltme, geriye dönme, tekrarlama gibi konuların ön plana çıkacağı ve bu konuların da özellikle eğitim, yolculuklar, ticaret gibi konularda olacağı bir döneme giriyoruz fakat bu daha çok kasım ay’ı ve sonrasını ilgilendirecek fakat yine de ay sonu Mars yavaşladıkça ve durağan oldukça etkilerini hissetmeye başlayacağız.

Ayrıca Merkür ileri hareketinde tekrar Terazi burcuna uğrayıp Ay sonu Güneş ve Venüs ile birlikte akrep burcuna girecek ve önemli bir akrep sezonu gelecek Kasım ayında. Özellikle Venüs’ün biraz problemli olabileceği bir döneme girilecek. Yani ikili ilişkilerde kıskançlık temaları öne çıkacak.

Jüpiter geri hareketinde Balık burcuna tekrardan geri dönecek ay sonu. Bu da aslında daha çok kasım ay’ını ilgilendirse de etkileri ay sonunda hissedilecek. Jüpiter Retro’da biraz içe dönük de olsa Balık burcunda tekrar güç kazanacak fakat biraz kafa karışıklıklarını da tekrar artırabilecek bir dönem olacak.

Ekim ay’ının önemli gökyüzü açıları:

1 Ekim – Venüs Jüpiter Karşıtlığı:

İkili ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman fakat biraz abartmaya ve fazla pembe tablolara meyilliyiz. Kendimizi kandırma riski mevcut

2 Ekim Merkür direkt harekete geçiyor!

7 Ekim – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

7 Ekim – Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

9 Ekim Plüton direkt harekete geçiyor

10 Ekim – Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

11 Ekim Merkür Terazi’de!

12 Ekim – Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günlerdeyiz.

12 Ekim – Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

12 Ekim – Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

14 Ekim – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

18 Ekim – Güneş Mars Üçgeni:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

19 Ekim – Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

19 Ekim – Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

20 Ekim – Merkür Chiron Karşıtlığı:

Konuşmalarımız, iletişim tarzımız bu günlerde biraz daha yaralayıcı olabilir. Geçmişte bizi yaralayan konular üzerinde perspektif sahibi olabilir, onlardan öğreneceklerimiz olabilir.

20 Ekim – Venüs Plüton Karesi:

Tüm ilişkilerimizde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır.Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

23 Ekim – Güneş Venüs Kavuşumu:

Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabiliriz.

23 Ekim – Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

23 Ekim Satürn direkt harekete geçiyor!

23 Ekim Venüs Akrep’te!

23 Ekim Güneş Akrep’te!

27 Ekim – Merkür Mars Üçgeni:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

27 Ekim – Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

28 Ekim Jüpiter Balık’ta!

29 Ekim Merkür Akrep’te!

30 Ekim Mars geri harekete başlıyor!

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