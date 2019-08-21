Egosu tavan yapmış insanlar

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Egosu tavan yapmış insanlar
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Egosu tavan yapmış insanlarla iletişim kuramazsınız. Ağzınızdan çıkacak ilk kelimeyi bile dinlemeden sizi sustururlar, her şeyi bilirler çünkü. Bu insanların egolarını sırf kendi menfaatleri için sürekli şişiren ve kullanan ama zor zamanlarında yanlarında olmayan insanlar vardır. Yine de şanslıdırlar zor zamanlarında şişmiş egolarıyla ezdikleri kişilerden fedakarlık görürler de, kendileri için fedakarlık yapan insanların zor zamanlarında yanlarında olmazlar. Eski hallerine döndüklerinde yine egolarını şişiren, onları kışkırtan, hiçbir maddi, manevi destekleri olmayan insanların yanında olurlar. Kördürler. Gözleri, gönülleri, kalpleri kördür sadece şişirilmiş olan egolarının gözleri görür. Egosu tavan yapmış olan insanlar düşer ibret alır, kalkar unuturlar.

 

Ego sahibi insanlarla ilişkiler de yürümez. Kendilerinin eşsiz olduğunu düşünürler, haksızken bile haklı olduklarını iddia ederler. Onlara şöyle demek istersiniz; bu kadar ego sahibi olmak sevdiklerinizi ve çevrenizdekileri azaltıyor. Dünyanın en yakışıklı ya da dünyanın en güzel kadını olmanıza gerek yok, en güzel seven insanı olun, mutlu olun.

 

İnsan egosundan dolayı yanılgıyı aptallık olarak yorumlamak, yanılabildiğini değil de aptal yerine konulmasını kabul edememek. Bir kere olsun yanılmışım diyebilmek birçok sorunun anahtarı da olabilir. 

 

Bazen istemediğimiz insanlara da mecburuz, bazı insanları atsak atılmıyor satsak satılmıyor. Düşünsek ayıklanacak o kadar çok insan var ki etrafımızda sadece mesafe koyabildiğimiz.

 

Bazen konuşmanın gereksiz olacağı anlarda susma hakkını kullanmak gerekiyor. Anlamak isteyen zaten sesinden de, sessizliğinden de anlıyor.

 

Herkesin özünde iyilik ve koşulsuz sevgi var ama farkındalık eksik. Bunu yakalayabilen insanlara ne mutlu, farkında olun anda kalın.

 

Hülya Çakıcı

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