Ebeveynden çocuğa oyun terapisi

Çekirdek ailemizden dünyamıza kadar zor zamanlardan geçiyoruz. Ebeveyninden çocuğuna herkesin nasibinde bir takım etkileri olan ve hatta geleceğe de yansımaları olan bir zaman. Hangimizin kaygıları artmıyor ki? Hangimiz kaygıdan ötürü gerilip anlık öfke patlamaları yaşamıyoruz. Bu süreçte biz ebeveynler kendimizi regüle etmekte zorlanırken çocuklarımıza nasıl katkı olabiliriz? İşte tam da bu süreçte imdadımıza yetişti filial terapi.

Çocukların okulunda yapılan bir buluşmada ne olduğunu öğrenmiştik ve hemen ardından eğitime başladık. Dönem dönem aile terapisi ve oyun terapisinden destek alan bir aileyiz ve çocuğumuza kendimizin katkı olabilecek olması sizce de muhteşem değil mi?

Peki filial terapi nedir?

Oyun terapisi ile aile terapisinin birleşmiş hali olarak düşünmek en anlaşılır tanımı olacaktır. 3 – 12 yaş arası çocuklara uygulanan ve aile içi sorunlar, büyüme - gelişme sorunları başta olmak üzere çocuklarımız ile yaşadığımız pek çok konuda oyunla iyileşme sağlıyor. Filial terapi ile;

Çocuklar ın sorunlarını azaltır.

Aile üyelerinin birbirleri ile iletişimini kuvvetlendirir.

Çocuklar ın başa çıkma becerilerini geliştirir.

Filial terapi neden etkilidir?

Filial terapi aile tarafından uygulanan bir terapi modelidir ve uzman terapist tarafından aileler yönlendirilir. Bu sayede yönlendirilmemiş özel oyun seanslarında çocuk duygularını keşfederken ailesi de çocuğunun ihtiyaçlarını görebiliyor ve duyabiliyor. Terapist bu süreçte ebeveynlere empati, kabul etme, modelleme, pekiştirme gibi konularda koçluk/rehberlik yapıyor.

Filial terapi ile en zor çocuklarda bile iş birliği yapma isteği gelişiyor. Filial terapi ile tek bir çocuğa değil tüm çocuklara ebeveynleri tarafından terapi yapılabiliyor. Bu sayede ailecek etkileşime odaklanılmış oluyor. Aletha J. Solter’ in oyun oynama sanatı kitabında da defalarca dediği gibi çocuk oyun esnasında kahkahalara boğuluyorsa kendini terapi ediyor, iyileştiriyor demektir. Filial terapi sürecinde oyunda ebeveyn eşlik ettiğinden terapi süreci daha hızlı gerçekleşiyor.

Günümüz ebeveynlerinin sınır koymakta ne kadar zorlandığını görüyoruz ve duyuyoruz. Filial terapi bu konuda da biz ebeveynlere katkı oluyor. Oyun esnasında tatlı tatlı koyulan sınırlar tüm hayata entegre edilerek hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca çocuğa oyun esnasında koyulan sınırlar onun kendini güvende hissetmesini de sağlıyor.

Filial terapi ile duygularını ifade edebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, anne baba ile duygusal bağı kuvvetli çocuklar yetiştirmek mümkün oluyor.

Bu konuda sorularınız olursa yorumlarda buluşalım.