E-Devlet üzerinden nasıl hayvan sahiplenilir?

E-Devlet'tin yeni uygulaması olan hayvan sahiplenme kullanıma sunuldu. Peki, E-Devlet üzerinden nasıl hayvan sahiplenilir? İşte detaylar...

E-Devlet üzerinden nasıl hayvan sahiplenilir?
Yaşam
30 Eylül 2022 16:00
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E-Devlet'in yeni uygulaması olan hayvan sahiplenme ile alt yapısı uygun olan belediyler, barınaklarında bulunan hayvanların listesini ve bilgilerini E-Devlet platformunda gösterecek ve buradan yapılan başvurular aracılığı ile barınaktan hayvan sahiplenme gerçekleşecek.





Uygulamaya girdiğinizde arama ekranına "hayvan sahiplenme" yazarak sahiplenmeyi gerçekleştrebileceğiniz belediyelerin listesine ulaşabiliyorsunuz. Şu an için Ankara Keçiören Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin alt yapısı bu sisteme uygun görünüyor.




Size uygun olan belediyeyi seçmenizin ardından sağ üstte yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamanız ve sonrasında sahiplenmek istediğiniz hayvan türünü -tavşan, kedi, köpek, kuş- ve dilerseniz ırkını seçmeniz gerekiyor. Tüm bu seçimlerin ardından sahiplenebileceğiniz hayvanların listesi önünüze açılıyor.



Tüm bu işlemlerin ardından sahiplenmek istediğiniz canlının bilgilerini görebiliyor ve başvuru formuna ulaşıyorsunuz. Başvuru formunu doldurduktan sonra işleminizi onaya göndererek sonucunu beklemeniz gerekiyor. Sistemde yer alan bilgilerin yanı sıra sahiplenilecek hayvanla ilgili merak edilen sorular da belediye tarafından yanıtlanıyor. Uygulamanın süreç içerisinde daha geniş kapsamlı bir şekilde farklı illerde de başlayacağı öngörülüyor.


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