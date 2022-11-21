Düşük sonrası iyileşme süreci

Gebelik kayıpları farklı şekillerde gerçekleşebiliyor ve aslında düşündüğümüzden daha da yaygın. Toplumda çok fazla sözü edilen bir deneyim olmadığı için, ne kadar çok kadının gebelik kayıplarıyla baş ettiğini bilmiyor olabiliriz.

İstatistiklere göre, klinik olarak tanınan tüm gebeliklerin yaklaşık %20-25'inin düşükle sonuçlandığı ve spontan düşüklerin %85'inin ilk trimesterde (1 ila 12. haftalar arasında) meydana geldiği biliniyor. Bu rakamlar bize, 5 gebelikten 1'inin düşükle sonuçlandığını gösteriyor.

Hangi sebeple olursa olsun, düşük ve kürtaj gerçekleştiğinde kadın bedeninde önemli değişimler meydana gelir ve gebeliğe hazırlanan beden, yeniden eski döngüsüne kavuşana dek hassas bir dönemden geçer.

İyileşme dönemi, herkes için farklı şekilde ilerleyebilir. Ancak belli başlı noktalara dikkat etmek, sürecin daha kolay atlatılması için önemli. ABD’li bitki uzmanı ve ebe Maria Chow’un önerileri, bütüncül bir bakış açısıyla gebelik kaybından sonra iyileşme sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi anlatıyor.

1. İyi dinlenin

Dinlenmek her zaman en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Bedenimizin, özellikle de rahmimizin kendi kendini yenileyebilme kapasitesi gerçekten de mucizevi denilebilecek kadar yeterliyken; bazen tek yapmamız gereken bedenin kendi işini yapabilmesi için onu çok rahat ettirmektir.

İşlerinizi bir süreliğine askıya alın, sizi zorlayabileceğini düşünmeseniz bile ev işlerine ara verin, mümkünse yardım alın. Uykunuzu tamamen aldıysanız bile, gün içinde bedeninizi sıcak tutarak uzanmak size iyi gelecektir. Zihninizi yormaktan da kaçının, önemli görüşmelerinizi ve karar vermeniz gereken işlerinizi bir süreliğine erteleyin. Bırakın bedeniniz işini yapsın ve iyileşsin.

2. İyi beslenin

Ebe Maria Chow, bedenin yenilenmesi için beslenmenin ve yeterince su içmenin önemine özellikle değiniyor. Sağlıklı meyveler ve sebzeler ile tam gıdalar tüketin, enflamasyonu artırabilecek şeker, kırmızı et ve süt ürünleri gibi gıdalardan uzak durun ve alkol almayın.

3. Bitkilerden yararlanın

Bedeniniz kendi kendini yenilerken, onu şifalı bitkilerle desteklemek en sağlıklı seçeneklerden biri. Eğer daha önce kullanmadığınız bir bitki desteği alacaksanız, doktorunuza danışmanız gerekebileceğini unutmayın.

Gilaburu meyvesi: Aktarlarda kurutulmuş meyvelerini bulabilirsiniz ya da kapsül olarak da tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Gilaburu, özellikle krampları azaltmaya yardımcı olduğu bilinen bir bitki olduğu için, düşük sonrası toparlanma döneminde yardımcı olabilir.

Civanperçemi: Kanamayı azaltma özelliği ile bilinen civanperçemi, rahmin iyileşme sürecini destekleyebilir. Günde bir fincan civanperçemi çayı tüketebilir ya da doktorunuzun önerisiyle kapsül şeklinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Ahududu yaprağı çayı: Rahim tonunu düzenlemeye yardımcı olduğu bilinen ahududu yaprağı çayı, adet döneminde ve hatta doğum sırasında bile rahim kasılmalarını düzenleyerek yardımcı olduğu bilinen, aynı zamanda demir içeriği ile kan dolaşımını iyileştiren bir destek. Günde bir-iki fincan kadar güvenle tüketebilirsiniz.

Aslan kuyruğu: “Motherwort” olarak bilinen aslan kuyruğu, ülkemizde çok yaygın kullanılan bir bitki değil ancak bazı satıcılarda tentür ya da kapsül formunda bulunabiliyor. Kanamayı yavaşlatma özelliğinin yanı sıra, hormonların dengelenmesini de destekleyerek özellikle ruh halinin iyileşmesini kolaylaştırabilecek bir destek olarak almayı düşünebilirsiniz.

Ashwaganda: Adaptojen destekler arasında çok kıymetli ve şifalı bir bitki olan ashwaganda, tentür ya da kapsül formunda tüketilebilir. Bağışıklık sistemini ve hormonları destekleyerek iyileşme sürecini kısaltabilir ve vücudun daha çabuk toparlanmasına yardımcı olur.

4. Sıcak ve soğuk kompres yapın

Düşük veya kürtaj sonrasında rahim yeniden toparlanırken, hafif ya da orta şiddette ağrılar ve kramplar yaşanabilir. Alt karın bölgesine sıcak su torbası ile uygulayacağınız sıcak kompres, bölgedeki kan dolaşımını artırıp kasların yumuşamasını sağlayarak krampları ve ağrı hissini azaltabilir. Rahmin bağlı olduğu kaslar ve ligamentler bel bölgesine de uzandığı için, bel ağrısı da hissedilebilir, sıcak kompres aynı şekilde belinize de iyi gelecektir.

Hormonal değişimlere bağlı olarak baş ağrısı yaşıyorsanız, şakaklarınıza ve ensenize soğuk kompres yapmak da iyi gelebilir. Soğutucu jeller ile başınızı bir süre soğutun ve dinlenin. İhtiyaç duydukça kompresi tekrarlayabilirsiniz.

5. Belirtileri takip edin

Gebelik kaybından sonra dikkat edilmesi gereken en önemli fiziksel belirtiler, kan kaybı ve enfeksiyondur. Doktorunuzun önerdiği sıklıkta muayene olmayı ihmal etmeyin ve yine doktorunuzun önerdiği şekilde kanamanızı takip edin. Beklenenden fazla bir kanama fark ederseniz de, mutlaka bir sağlık kuruluşuna danışın. Doktorunuz, olası enfeksiyon belirtileri ile ilgili de sizi bilgilendirecektir. Yolunda gitmeyen herhangi bir şey sezdiğiniz anda bir uzmana danışmayı ertelememeniz gerekir.

Kansızlık şikayeti olan kadınlar, düşük ve kürtaj sonrasında daha fazla olumsuz belirti yaşayabilirler. Demir seviyelerinizi kontrol ettirmek ve gerekirse demir takviyesi almak, bu aşamada daha çabuk iyileşmenizi sağlayabilir.

6. Cinsel ilişkiye ara verin

Partnerinizle yakınlaşmaya ve fiziksel temasa ihtiyaç duyuyorsanız, bu süreçte iyileşmeniz için bu çok faydalı olabilir. Yalnızca kanamanız tamamen geçene kadar bir süreliğine penetrasyondan (vajinaya penis ya da başka bir şey girmesinden) uzak durmanız, olası enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.

Yeniden gebe kalmayı düşünüyorsanız, doktorunuz sizi ve iyileşme sürecinizi gözlemleyerek hangi zamanın sizin için daha uygun olacağını söyleyecektir. Bazen normal regl döngüsüne geri dönmeniz yeterli olur, bazı durumlarda ise uzmanlar 12 ay kadar beklemeyi önerirler. İyileşme sürecinin tamamlandığını düşünüyorsanız, yeniden cinsel ilişkiye girmenizde bir sakınca olup olmadığnı doktorunuza çekinmeden danışabileceğinizi unutmayın.

7. Partnerinizle iletişim kurun

Eğer gebelik kaybı sürecini partnerinizle birlikte geçiriyorsanız, onun da bir kayıp yaşadığını ve bir yas sürecinde olduğunu aklınızda bulundurun. Sizin gibi fiziksel bir süreç yaşamıyor olsa da, gebelik haberine sevinmiş ve hayaller kurmaya başlamışken gebeliğinizin beklenmedik şekilde sonlanması, partneriniz için de bir yas sürecine neden olur. Birbirinizin ihtiyaçlarını dinleyin, yakınlığınızı ihmal etmeyin ve eğer iletişiminizde bir sorun olduğunu fark ediyorsanız, bir profesyonelden yardım almayı düşünün.

8. Mental iyileşmeyi göz ardı etmeyin

Ebe Maria Chow, “fiziksel iyileşme, duygusal ve ruhsal iyileşmeden çok daha çabuk gerçekleşir” diyor; “bir düşükten sonra, artık geri dönüş yoktur. Deneyimin içinden geçer ve yeni bir benliğe ilerlersiniz. Bu deneyim artık zihninizi ve kalbinizi şekillendirmiştir.”

Chow aynı zamanda bir bebeğin kaybının ardından kadınların genellikle suçluluk duygusu ile baş başa kaldıklarının da altını çiziyor. “Özellikle gebelik konusunda kararsızlarsa, düşük sonrası suçluluk duygusu çok yaygındır. İstenmeyen bir gebelikse, düşükten sonra rahatlama yaşayabilirler ve bu rahatlama da bir tür suçluluğa dönüşebilir. Her halükarda başarısızlık, utanç ve inanç kaybı çok yaygın yaşanır ve hem bedende, hem de ilişkilerde olumsuz etkilere neden olabilir. Çiftler de iletişimde ve cinsel uyumda zorluklar yaşamaya başlayabilirler.”

Gebelik ve kayıp hikayemiz nasıl olursa olsun, beklenmedik ve şaşırtıcı duyguların içinden geçebiliriz. Uzmanlar, bu duyguları bastırmak yerine kayıp ve yas için alan tutmanın önemini vurguluyor. Hayat devam ediyor ancak bu hemen üzüntümüzü bir kenara bırakalım ve hiçbir şey olmamış gibi devam edelim demek değil.

Her beş gebelikten birinin düşükle sonuçlandığını göz önünde bulundurarak yalnız olmadığımızı hatırlamak iyi gelecektir. Üzülmek, ağlamak, duygular ve deneyim hakkında konuşmak istemek normaldir; aynı şekilde konuşmayı tercih etmeyip bir süreliğine içinize kapanmayı da tercih edebilirsiniz. Yalnızca bu süreç size dayanılmaz geliyorsa, gündelik akışınızdan çok fazla koptuğunuzu fark ederseniz ve sağlığınızın iyiye gitmediğini fark ediyorsanız, bir uzmandan yardım almanız gerekecektir.

Kaynak: Maria Chow. "15 Ways to Heal After A Miscarriage". Şuradan alındı: https://www.birthsongbotanicals.com/blogs/birth-song-blog/heal-after-miscarriage. (08.03.2021).