Tek çocuk olmak iyi bir şey mi?

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, tek çocuk olarak büyümenin ruh sağlığı, yaşam memnuniyeti ve diğer faktörler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Tek çocukların pek bilinmeyen olumlu özellikleri ve kardeş sahibi olmamanın kişiliği ne kadar etkilediği hakkında Psikolog yazar Susan Newman bilgiler verdi. İşte tek çocuk olmanın 6 güzel yanı…

1- Sosyal olmayı bilirler ama aynı zamanda yalnız kalmaktan da hoşlanırlar

Uzmanlar birçok insanın kardeşsiz büyüdüyseniz hayatınız boyunca yalnız bir insan olarak kalacağınız görüşünün yaygın olsa da bunun doğru olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını söylüyor. Tek çocukların birlikte vakit geçirebilecekleri kardeşleri olmasa da genellikle ebeveynleriyle daha fazla baş başa zaman gerçirmeleri ve çocukların küçük yaşlardan itibaren sosyalleşebilecekleri kreş, okul, oyun grupları ve ders dışı aktiviteler gibi birçok fırsatların olmasının muhtemel yalnızlığının önüne geçebileceğini belirtiyor.

2- İlişkilerinde sadıktırlar

Tek çocuklar genellikle arkadaşları ve seçilmiş aile üyeleriyle çok sıkı bağlar kurarlar. Tek çocuklar çoğunlukla rkadaşlarını "vekil kardeşler" olarak görürler ve bu arkadaşlıklarını onlarca yıl sürdürürler.

3- Güçlü bir bağımsızlık duygusuna sahiptirler

İnsanlar tek çocukların "her şey için ebeveynlerine yaslandığını düşünebilir, ancak durum böyle değildir". Tek çocuklar aşırı derecede bağımsızdır. Tek çocuklar, kardeşleri olmadığı için kendi başlarına sorun çözme fırsatlarına daha fazla sahiptir ve bu onları daha fazla bağımsız hale getirir.

4- İleri iletişim becerilerini erken yaşta öğrenirler

Tek çocuklar anne babalarıyla çok fazla vakit geçirdikleri için küçük yaşlardan itibaren yetişkinlerle ilişki kurmaya alışırlar. Bu durum tek çocukların ilerleyen yaşlarda güçlü liderlik yeteneklerinde, topluluk önünde konuşma becerilerinde veya profesyonel ortamlarda daha fazla rahat olmasına imkan sağlar.

5- Yeni fikirlere ve deneyimlere açıktırlar

Ocak 2025'te yapılan bir çalışmada, tek çocukların kardeşleri olan çocuklardan daha fazla yeni deneyimlere açık olduğunu ortaya çıkardı. Peki, bunun nedeni ne? Uzmanlar bu konuda tek çocuklu ebeveynlerin genellikle daha fazla zamanı olması ve tek çocukları olduğundan daha az engelleyici olmalarının etkisinin büyük olduğunu düşünüyor.

Referanslar

Sarah Bourassa. "6 Positive Traits Of Only Children That Aren’t Talked About Enough". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/only-children-positive-traits_l_6813d946e4b099406f21f862 (05.05.2025).