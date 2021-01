Yeni bir şey öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemler

Yeni bir şey öğrenmek her zaman kolay olmaz; özellikle yaş ilerledikçe yeni bir dili, enstrüman çalmayı veya herhangi bir beceriyi öğrenmek biraz daha zorlayıcı olabilir. İşin iyi yanı, günümüzde teknoloji ve iletişim araçları sayesinde bilgiye erişim çok daha kolay. Bazı yöntemleri sistematik olarak kullanmak, öğrenme hızını önemli ölçüde artırabilir.

1- En baştan doğru bir hedef belirleyin

Doğru hedeflere sahip olmak, herhangi bir şeyi öğrenmenin ilk adımıdır, hatta sizi başarıya ya da başarısızlığa hazırlayacak temel budur. Çoğu insan, uzun vadede kendilerine yardımcı olmayacak belirsiz hedefler belirler. Oysa net hedefler belirlemek, yolculuğu daha belirgin bir şekilde planlayabilmenizi kolaylaştırır. Örneğin, Güney Amerika'ya seyahat etmek için İspanyolca konuşmayı öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Kötü bir hedef şudur: "İspanyolca öğrenmek istiyorum, böylece Güney Amerika'ya gidebilirim." Neden kötü? Çünkü bu çok genel bir hedef. Daha özel ve belirgin bir hedef koyabilmek için, hedeflediğiniz şeyi netleştirmeli, gözünüzün önüne getirebilmeli ve ölçülebilir bir zaman olması için de uygun bir tarih belirlemelisiniz. İspanyolca öğrenmek için daha iyi ve verimli bir şekilde hedef belirlemek için şöyle bir niyet belirleyebilirsiniz: "Önümüzdeki yaza kadar anadili İspanyolca olan biriyle 30 dakikalık İspanyolca bir konuşma yapabilmek istiyorum. Böylece Buenos Aries’e gittiğimde oranın yerlisi olan biriyle konuşabileceğim."

Özgünlük, görselleştirme ve öğrenmek için zaman çizelgesindeki farklılığa dikkat edin. Bir dahaki sefere bir hedef belirlerken bu faktörleri mutlaka aklınızda bulundurun.

2- Çalışmalarınızı planlayın

‘Fırsat buldukça’ çalışarak yeni bir beceri edinmeniz çok zordur. Sıklıkla zamanın yetersiz olduğundan şikâyet ederiz, oysa doğru planlama ile kısıtlı zamanlara bile çok verimli çalışmalar sığdırabiliriz. Yeni bir beceri öğrenmek günlerin büyük kısmını işgal etmek zorunda değil. Günde 30 dakika kadar kısa bir zaman ayırarak bile öğrenme verimliliğinizi ciddi şekilde artırabilirsiniz. Çalıştığınız tek bir günde çok fazla ilerlediğinizi hissetmeseniz bile, damlaya damlaya göl olacaktır; sabırla ve düzenli olarak çalışmaya devam.

3- Becerileri yeniden yapılandırın

Aynı anda hem İspanyolca konuşmayı hem yazmayı hem de duyduğunuzu anlamayı öğrenemezsiniz. Doğru bir öğrenme yolculuğu için, öğrenmek istediğiniz beceriyi parçalara bölerek çalışmalısınız. Yazmak, okumak ve konuşmak için ayrı ve belki de eşit sürelerde çalışmayı planlarsanız, verimli bir şekilde öğrenirsiniz.

4- 80/20 kuralını hatırlayın

Yöntemi keşfeden İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun adıyla anılan Pareto İlkesi, ya da diğer adıyla 80/20 prensibi, bir sonucun %80’inin, nedenlerin %20’si ile ortaya çıktığını savunur. En basit tanımıyla, bir şirketin kazancının %80’i, en iyi müşterilerinin %20’sinden gelir. Aynı şekilde, başarılarımızın %80’i, en iyi çalışmalarımızın %20’sinden kaynaklanır. Bu yüzden çalışmalarımızı planlarken, yaptıklarımızın %20’sinin büyük sonuçlar elde etmemizi sağlayacağını hatırlayarak, bizi güçlendirecek çalışmalara öncelik verebilir ve odaklanabiliriz.

5- İddialaşın, ödül mekanizmalarınızı harekete geçirin

Hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran birçok mobil uygulama var. Örneğin Yale Üniversitesi’nden davranışsal iktisat uzmanları tarafından geliştirilmiş StickK, hedeflerinize ulaşmak için bir zaman belirlemenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda belirlenen zamanda hedefinize ulaştığınızda geri alabileceğiniz bir para yatırmanıza da imkân sağlıyor. Size referans olan kişilerin onayı ile bu hedefinizi gerçekleştirdiğinizde paranızı geri alabiliyorsunuz. Az da olsa para kaybedebilecek olmanın verdiği motivasyon hiç de az değil! Buna benzer motivasyon destekçileri olan “Productive Habit Tracker”, “Habitica” gibi uygulamalara da göz atabilirsiniz.

6- Bir profesyonel ile çalışın

İyi bir öğretmenin etkileri tartışılmaz. Elbette her şeyi kendi başınıza yapmayı da tercih edebilirsiniz ama bir profesyonel ile çalışmak, yolunuzu kesinlikle kısaltacaktır. Kişisel bir eğitmen, bir danışman ve hatta online olarak kaydolabileceğiniz eğitimler, yeni bir beceri öğrenme yolculuğunuzu verimli bir şekilde destekleyecektir.

7- Kendinize iyi bakın

Daha hızlı bir öğrenme için öncelik vermeniz gereken şeylerden belki de en önemlisi, sağlığınız. Daha iyi uyku ve daha iyi beslenme, fiziksel olarak sizi güçlendirdiği gibi zihinsel olarak da dinç kalmanızı sağlayacaktır. Düzenli egzersiz yapmak da uyanıklığı, dikkati ve motivasyonu artırarak öğrenme sürecini destekler.

Referanslar:

Sean Kim. "7 Science-Backed Learning Hacks to Help You Learn Anything Faster". Şuradan alındı: https://www.lifehack.org/531381/7-science-backed-learning-hacks-help-you-learn-anything-faster. (18.01.2021).