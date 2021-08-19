Dünyanın kafası çok karışık

Merhabalar, ağustos ayı hem Türkiye için hem de dünya için hiç iyi bir görüntü vermedi. Bunun işareti aslında ocak ayında Avusturalya’daki ormanların sıcaklarla birlikte gelen büyük yangınlarla belli ediyordu. İklim değişikliği yüzünden artık birçok şey eskisi gibi olmayacak. Temmuz ayının sonlarında başlayan ülkemizin Güneybatısını etkileyen orman yangınlar hepimizin adeta ciğerini yaktı geçti. Binlerce canlı hayatını kaybederken binlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanlarımız maalesef yandı kül oldu. Yangınlar yaklaşık 15 gün boyunca devam ederken bu seferde ülkenin kuzeyinde şiddetli sağanak yağışların getirdiği sel ve su baskınları yaşandı. Buradaki tahribat yangınlardan daha kötü bir hal aldı. Bunların sebebi yazımın başında belirttiğim gibi iklim değişikliği olarak gösterebiliriz. Okullarda bize öğretildiği gibi dünyamızı temiz tutmadığımız için bu tür felaketler kaçınılmaz oluyor. Salgınlar seller yangınlar depremler meteor olayları önümüzdeki yıllarda çokça yaşayacağımız şeyler bunlara hazırlıklı olmalıyız.

Olimpiyatlar

Bu ay sizlere olimpiyatlardan da söz etmek istiyorum. Sporun en üst seviyesi olan olimpiyatlar pandemi sebebi ile 1 yıl gecikmeli olarak temmuz ayının sonunda Japonya’nın başkenti Tokyo’da başladı ve ağustos ayının ilk yarısında sonlandı. Türkiye olimpiyat tarihinin en büyük başarılarını elde ederek iyi bir olimpiyat geçirdi. Altın madalya kazanan okçu Mete Gazoz’u ve kadın boksunda Busenaz Sürmeli’yi yürekten kutluyorum. Madalya kazanan diğer sporcularımızı da kutluyor bir sonraki olimpiyatlarda daha iyisi yapmalarını gönülden diliyorum. Madalya kazanamayan ancak olimpiyatta boy gösteren tüm sporcularımıza şükranlarımı iletiyorum.

Paralimpik olimpiyatlar

Ağustos ayının sonlarına doğru engellilerin katıldığı özel olimpiyatlar başlıyor. Yakından takip edip sizlere bilgiler vereceğim köşe yazımda çünkü ne kadar çok çalışıldığını yakinen bildiğim için onlara köşemi açmak istiyorum. Özellikle okçuluk ve tekerlekli sandalye basketbol takımından çok şeyler beklediğimi belirtmek istiyorum. Umarım Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandırırlar.

Herkese sağlıklı engelsiz bir ay diliyorum…