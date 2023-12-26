Dünyanın en ikonik restoranları

Taste Atlas, '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Yemek eleştirmenleri ve gastronomi profesyonellerinin değerlendirmelerini dikkate alınarak dünyanın en ikonik restoranlı seçildi. Listede hem en iyi lokantalar hem de bu restoranların ikonik yemekleri yer aldı.

2023 listesinin ilk sırasında Viyana'da 1905'ten bu yana hizmet veren Figlmüller adlı mekan bulunmaktadır. İkinci sırada Napoli'de 1870'te kurulan L'Antica Pizzeria da Michele, üçüncü sırada ise Münih'te 1589'da kurulan Hofbräuhaus München adlı mekan yer alıyor. Türkiye'den ise 6 restoran listeye girmeyi başardı.

Türkiye'den 6 restoran listeye girdi

Türk lokantaları arasındaki en üst sırayı, listeye 35. sıradan giren Gaziantep'teki İmam Çağdaş Lokantası aldı ve ikonik yemeği olarak Ali Nazik Kebabı paylaşıldı.

Bursa Uludağ Kebapçısı 46'ncı, Antalya 7 Mehmet lokantası 52'nci, İstanbul’dan sırasıyla Sultanahmet Köftecisi 78'nci, Çiya Sofrası 120'nci ve Hacı Abdullah 121'nci olarak listede yer aldı.