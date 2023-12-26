Dünyanın en ikonik restoranları

Taste Atlas, "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesini güncelledi. 2023'ün en ikonik yemek mekanları arasında Türkiye’den 6 restoran bulunmaktadır.

Dünyanın en ikonik restoranları
Yaşam
Giriş: 26 Aralık 2023 16:00
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Taste Atlas, '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Yemek eleştirmenleri ve gastronomi profesyonellerinin değerlendirmelerini dikkate alınarak dünyanın en ikonik restoranlı seçildi. Listede hem en iyi lokantalar hem de bu restoranların ikonik yemekleri yer aldı.


2023 listesinin ilk sırasında Viyana'da 1905'ten bu yana hizmet veren Figlmüller adlı mekan bulunmaktadır. İkinci sırada Napoli'de 1870'te kurulan L'Antica Pizzeria da Michele, üçüncü sırada ise Münih'te 1589'da kurulan Hofbräuhaus München adlı mekan yer alıyor. Türkiye'den ise 6 restoran listeye girmeyi başardı.


Türkiye'den 6 restoran listeye girdi

Türk lokantaları arasındaki en üst sırayı, listeye 35. sıradan giren Gaziantep'teki İmam Çağdaş Lokantası aldı ve ikonik yemeği olarak Ali Nazik Kebabı paylaşıldı.


Bursa Uludağ Kebapçısı 46'ncı, Antalya 7 Mehmet lokantası 52'nci, İstanbul’dan sırasıyla Sultanahmet Köftecisi 78'nci, Çiya Sofrası 120'nci ve Hacı Abdullah 121'nci olarak listede yer aldı.


İstanbul'un Michelin Yıldızlı restoranları

Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları, özel bir ödül töreniyle açıklandı. Ödül töreninde, TURK Fatih Tutak 2 yıldız alarak İstanbul'da 2 Michelin Yıldızı'na sahip ilk restoran oldu.

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Turk Fatih Tutak Şef Fatih Tutak'ın menüsünü hazırladığı Turk, Türk mutfağının geleneksel tatlarını, Tutak'ın yorumuyla misafirlerine sunuyor. Fatih Tutak, hazırladığı menüyü şu cümlelerle tanıtıyor: "Geleneksel ev tariflerinden çocukluk hatıralarımıza, hatta Balkanlar, Akdeniz ve Anadolu' dan, Türk medeniyetinin ve mutfağının doğduğu asıl topraklara, tam kalbine, Orta Asya'ya inerek, bazen sizi düşündürüp bazen de duygulandıracağız."
Nicole Restaurant Serkan Aksoy'un şefliğini üstlendiği Nicole, geleneksel Türk Mutfağı konseptini eşsiz bir çağdaş yorumla harmanlıyor.
Mikla Restaurant Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs'ün hazırladığı menü ile misafirlerinin karşısına çıkan Mikla, çağdaş bir "İstanbullu" restoranı yaratma düşüncesiyle Ekim 2005'te açıldı. Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs, Mikla'yı yaratırken Türk ve İskandinav birikimini genel dokuya çarpıcı bir denge ile yansıtarak Mikla'nın örneğinin öncüsü olmasını sağladı.
Neolokal Maksut Askar'ın şefliğini üstlendiği Neolokal'in vizyonunu şu cümlelerden anlayabiliriz: "Geleneklerini korumak ve sahip çıkmak için zaman ayıranların daha parlak bir gelecek sağladığına inanıyoruz. Tadını çıkarmayı ve yaşamayı öğrenmemiz, bu derinlere kök salmış gelenekler sayesindedir. Günümüze uyum sağlamamız gerekse bile mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Neolokal'da lezzetin sınırlarını yeniden tanımlayarak tevazu ile paylaşıyoruz."
Araka Türkiye'nin Michelin Yıldızlı tek kadın şefi olan Zeynep Pınar Taşdemir'in şefliğini üstlendiği Araka, sebze ve taze otlardan yapılan yemekleri sevenler için doğru bir restoran.



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