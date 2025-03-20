Dünya Mutluluk Raporu 2025 yayımlandı

Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi’nin her yıl yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu 2025'te İskandinav ülkeleri yine ilk sıralarda yer aldı. Finlandiya, sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilirken, diğer İskandinav ülkeleri olan Danimarka, İzlanda ve İsveç de ilk dörtteki yerlerini korudu.

Peki, bu mutlu ülkeler neye göre belirleniyor?

Rapor, insanların sadece maddi durumlarına değil, aynı zamanda güven, toplumsal bağlar ve destek sistemlerine verdiği önemi de vurguluyor. Gallup CEO’su Jon Clifton konuya ilişkin şu cümleleri kullandı: “Mutluluk sadece zenginlik ya da büyümeyle ilgili değildir; güven, bağlantı ve insanların arkanızda olduğunu bilmekle ilgilidir. Daha güçlü toplumlar ve ekonomiler istiyorsak, gerçekten önemli olana yatırım yapmalıyız: birbirimize.”

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi

Avrupa, mutluluk sıralamasının ilk 20'sine hakim olmaya devam ederken, bazı istisnalar dikkat çekti. İşte Dünya Mutluluk Raporu 2025’e göre en mutlu 10 ülke:

Finlandiya Danimarka İzlanda İsveç İsrail Hollanda Norveç Lüksemburg İsviçre Avustralya

Amerika Birleşik Devletleleri’nin mutluluk seviyesi azaldı

Amerika Birleşik Devletleri, 2012’de 11. sırada yer alırken, bu yıl 23. sıraya gerileyerek tüm zamanların en düşük sırasına düştü.

Afganistan, dünyanın en mutsuz ülkesi

Afganistan, bir kez daha en mutsuz ülke olarak raporda zirveye yerleşti. Afgan kadınlar, özellikle hayatlarının daha da zorlaştığını ve sosyal koşulların iyileşmesi adına önemli adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye listenin 94. sırasında yer aldı

Geçen yıl 98. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 5,262 puanla 94. sırada kendine yer buldu. Türkiye, sıralamanın ilk başladığı 2012 yılına göre 0.08 puan kaybetti.

Referanslar

"Happiest Countries in the World 2025". Şuradan alındı: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world