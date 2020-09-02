Dünya mutfakları: İnadı tatlı Arnavut Mutfağı

Arnavut mutfağında İtalyan, Türk, Yunan etkileri çok görülüyor. Arnavut mutfağı, mantı, börek, kahve ve et yemekleri gibi pek çok Türk lezzetini mutfağında barındırıyor. Genelde et yemekleri, hamur işleri, ciğerleri ile bilinen bir ülke olmakla birlikte balıkçılık ve balık yemekleri de gelişmiştir. Yemeklerde baharat kullanımı ön plandadır. Bu mutfakta pırasa çok önemli bir sebzedir ve oldukça farklı çeşitlerde değerlendiriliyor.

Baharat ve otlar başrolde

Arnavutların eşsiz lezzete sahip et yemekleri arasında şüphesiz ilk akla geleni Arnavut Ciğeri’dir. Mutfakta Nohutlu Balık Tiridi, Fırında Zeytinyağlı ve Sarımsaklı Alabalık gibi lezzetler de öne çıkıyor. Arnavutlarda tatlı kültürü de yerleşmiştir. Sütlü tatlıları genelde yumuşak ve karamel sosludur. Elma, üzüm, portakal, nektarin, çilek, yaban mersini, böğürtlen, vişne, karpuz, limon, şeftali, erik, zeytin, avokado, hurma, nar, incir, dut ve kiraz; Arnavut mutfağında en çok kullanılan meyvelerdir. Arnavutluk topraklarında hüküm süren iklim, bu ülkede 250’ye yakın aromatik ve tıbbi bitkinin yetişmesine imkan sağlıyor. Baharatlar ve otlar da bu mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden. Lahana, fasulye, patates, pırasa, mantar, pancar, şalgam, soğan, sarımsak, domates, salatalık, havuç, biber, ıspanak, kıvırcık, asma yaprağı ve patlıcan da yemeklerde sıkça tercih ediliyor.

Arnavut mutfağından bir tarif: Ispanaklı Arnavut böreği

Ispanaklı Arnavut böreği için malzemeler (4 Kişilik):

6 su bardağı un ( 750 gr)

2 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

2.5 -3 su bardağı su

Arasına sürmek için :

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

1 kg ıspanak (sadece yapraklar)

2 tane kuru soğan

1 adet yumurta

300 gr lor peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Ispanaklı Arnavut böreği tarifi:

1- Unu eleyerek bir kaba alın. İçerisine sirke, tuz ve suyu ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar su ilave ederek hamurunuzu yoğurun.

2- Sıvıyağ ve tereyağını bir cezveye alın ve tereyağı eriyene kadar ocakta kısık ateşte yağı eritin ve ocaktan alın. Cezveden ayrı bir kâseye alın ve yağın ılımanlaşmasını sağlayın.

3- Hazırladığınız hamurdan 20 eşit beze çıkarın. Her bir bezeyi üzerine biraz nişasta serperek açın. İlk 10 bezeyi, her bezenin üzerlerine tereyağı sürerek üst üste gelecek şekilde hazırlayın ve ilk 10 bezeyi ayrı bir yere alın. Daha sonra diğer 10 bezeye de aynı işlemi uygulayın ve onu da ayrı bir yere alın ve 1 saat kadar hamurları dinlendirin.

4- İç harcı hazırlamak için; ıspanak yapraklarını güzelce yıkayın ve incecik kıyın. Soğanları yemeklik olacak şekilde incecik kıyın. Ispanak, soğan, yumurta ve peyniri karıştırın. Ardından tuz ve pul biber ilave edin.

5- Dinlenen hamurdan tane tane alıyoruz ve elimizle açarak dana önceden yağladığımız bir tepsinin içerisine yerleştiriyoruz. Hamurun tepsi boyutunda olmasına dikkat edin. Birkaç kat yaptıktan sonra iç harcı ilave ediyoruz. Daha sonra kalan hamurları da aynı işlemden geçirip üst üste ekliyoruz. Daha önceden 190 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 30 dakika kadar böreğin üzeri nar gibi kızarıncaya dek pişiyoruz.