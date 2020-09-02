Dünya mutfakları: İnadı tatlı Arnavut Mutfağı

Arnavut mutfağı özelliklerini merak edenlere özel... Şef Özlem Mekik Arnavut mutfağını tanıttı, Arnavut mutfağının en bilinen yemeklerinden birinin tarifini verdi!

Dünya mutfakları: İnadı tatlı Arnavut Mutfağı
Yaşam
02 Eylül 2020 Çarşamba

Arnavut mutfağında İtalyan, Türk, Yunan etkileri çok görülüyor. Arnavut mutfağı, mantı, börek, kahve ve et yemekleri gibi pek çok Türk lezzetini mutfağında barındırıyor. Genelde et yemekleri, hamur işleri, ciğerleri ile bilinen bir ülke olmakla birlikte balıkçılık ve balık yemekleri de gelişmiştir. Yemeklerde baharat kullanımı ön plandadır. Bu mutfakta pırasa çok önemli bir sebzedir ve oldukça farklı çeşitlerde değerlendiriliyor.


Baharat ve otlar başrolde

Arnavutların eşsiz lezzete sahip et yemekleri arasında şüphesiz ilk akla geleni Arnavut Ciğeri’dir. Mutfakta Nohutlu Balık Tiridi, Fırında Zeytinyağlı ve Sarımsaklı Alabalık gibi lezzetler de öne çıkıyor. Arnavutlarda tatlı kültürü de yerleşmiştir. Sütlü tatlıları genelde yumuşak ve karamel sosludur. Elma, üzüm, portakal, nektarin, çilek, yaban mersini, böğürtlen, vişne, karpuz, limon, şeftali, erik, zeytin, avokado, hurma, nar, incir, dut ve kiraz; Arnavut mutfağında en çok kullanılan meyvelerdir. Arnavutluk topraklarında hüküm süren iklim, bu ülkede 250’ye yakın aromatik ve tıbbi bitkinin yetişmesine imkan sağlıyor. Baharatlar ve otlar da bu mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden. Lahana, fasulye, patates, pırasa, mantar, pancar, şalgam, soğan, sarımsak, domates, salatalık, havuç, biber, ıspanak, kıvırcık, asma yaprağı ve patlıcan da yemeklerde sıkça tercih ediliyor.


Arnavut mutfağından bir tarif: Ispanaklı Arnavut böreği


Ispanaklı Arnavut böreği için malzemeler (4 Kişilik):

  • 6 su bardağı un ( 750 gr)

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2.5 -3 su bardağı su

Arasına sürmek için :

  • 1 çay bardağı sıvıyağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

  • 1 kg ıspanak (sadece yapraklar)

  • 2 tane kuru soğan

  • 1 adet yumurta

  • 300 gr lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

Ispanaklı Arnavut böreği tarifi:

1- Unu eleyerek bir kaba alın. İçerisine sirke, tuz ve suyu ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar su ilave ederek hamurunuzu yoğurun.


2- Sıvıyağ ve tereyağını bir cezveye alın ve tereyağı eriyene kadar ocakta kısık ateşte yağı eritin ve ocaktan alın. Cezveden ayrı bir kâseye alın ve yağın ılımanlaşmasını sağlayın.


3- Hazırladığınız hamurdan 20 eşit beze çıkarın. Her bir bezeyi üzerine biraz nişasta serperek açın. İlk 10 bezeyi, her bezenin üzerlerine tereyağı sürerek üst üste gelecek şekilde hazırlayın ve ilk 10 bezeyi ayrı bir yere alın. Daha sonra diğer 10 bezeye de aynı işlemi uygulayın ve onu da ayrı bir yere alın ve 1 saat kadar hamurları dinlendirin.


4- İç harcı hazırlamak için; ıspanak yapraklarını güzelce yıkayın ve incecik kıyın. Soğanları yemeklik olacak şekilde incecik kıyın. Ispanak, soğan, yumurta ve peyniri karıştırın. Ardından tuz ve pul biber ilave edin.


5- Dinlenen hamurdan tane tane alıyoruz ve elimizle açarak dana önceden yağladığımız bir tepsinin içerisine yerleştiriyoruz. Hamurun tepsi boyutunda olmasına dikkat edin. Birkaç kat yaptıktan sonra iç harcı ilave ediyoruz. Daha sonra kalan hamurları da aynı işlemden geçirip üst üste ekliyoruz. Daha önceden 190 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 30 dakika kadar böreğin üzeri nar gibi kızarıncaya dek pişiyoruz.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.