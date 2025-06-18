Dünya Limit Aşım Günü 2025

Dünya Limit Aşım günü 24 Temmuz 2025 olarak duyuruldu. Türkiye içinse limit aşım tarihi 18 Haziran'dı. Bu, artık 2025'in kaynaklarını kullandığımız anlamına geliyor!

Dünya Limit Aşım Günü 2025
Yaşam
Giriş: 18 Haziran 2025 19:32
ABONE OL

Dünya Limit Aşım Günü 2025, bu yıl 24 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih, insanlığın bir yıl içinde doğanın kendini yenileyebileceği tüm biyolojik kaynakları tükettiği günü simgeliyor. Başka bir deyişle, 2025 yılı için doğanın bize sunduğu kaynakları yalnızca yedi ayda tüketmiş olduk. Kalan beş ayı ise ekolojik borçla geçireceğiz.


Küresel çapta yapılan hesaplamalara göre insanlık, 2025 yılında doğanın yıllık kapasitesinden yaklaşık %80 daha fazla kaynak tüketti. Bu da, yaşam biçimimizi sürdürebilmek için 1,8 adet Dünya’ya ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor.


Türkiye, 2025 yılı doğal kaynak bütçesini 18 Haziran’da tüketti

Türkiye’nin Limit Aşım Günü 2025, bu yıl 18 Haziran Çarşamba günü yani dün olarak belirlendi. Bu tarih, Türkiye'nin bir yıl içinde doğanın kendini yenileyebileceği tüm biyolojik kaynakları tükettiği ve bundan sonraki günlerde ekolojik borçla yaşamaya başladığı anlamına geliyor.


Global Footprint Network ve Türkiye'deki uzman kuruluşlar tarafından yapılan hesaplamalara göre, Türkiye 2025 yılına ait doğal kaynaklarını yılın sadece ilk yarısında tüketmiş oldu. Bu tarihten itibaren ülke, 2026 yılının kaynaklarını “borç alarak” kullanmaya başlıyor.


Tüketim alışkanlıklarımız sürdürülemez

Uzmanlara göre Limit Aşım Günü’nün her yıl daha da erkene çekilmesi, insanlığın doğayla olan ilişkisinde sürdürülemez bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor. Aşırı üretim ve tüketim, ormansızlaşma, karbon salımı ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi pek çok ekolojik krizin temelinde bu dengesizlik yatıyor.


Çözüm önerileri arasında ise yenilenebilir enerjiye geçiş, sürdürülebilir tarım uygulamaları, döngüsel ekonomi sistemleri ve bireysel olarak tüketimi azaltmak yer alıyor.


Ne yapabiliriz?

  • Karbon ayak izimizi azaltacak ulaşım ve enerji tercihleri yapmak
  • İsrafı azaltmak ve bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmek
  • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım alışkanlıklarını artırmak
  • Sürdürülebilir ürün ve hizmetleri tercih etmek

Limit Aşım Günü sadece bir tarih değil; aynı zamanda doğayla olan ilişkimizin aynası. Türkiye'nin sürdürülebilir bir gelecek kurabilmesi için hem bireylerin hem karar vericilerin harekete geçmesi gerekiyor. Her gün attığımız küçük adımlar, bu tarihi ileriye taşıyabilir.


Doğal kaynakların limitini aştık!
Doğal kaynakların limitini aştık!



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.