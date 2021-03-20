Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin likayat nişanı aldı

Covid-19 aşısının geliştirilmesine sağladıkları katkılardan dolayı BioNTech firması kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Almanya'da Yıldızlı Liyakat Nişanı aldı.

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin likayat nişanı aldı
Yaşam
20 Mart 2021 Cumartesi

İlaç firması BioNTech kurucularından olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 aşısının geliştirilmesine sağladıkları katkıdan dolayı Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası Yıldızlı Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Nişan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Bellevue Sarayı'nda verildi. Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği Covid-19 aşısı Avrupa Birliği tarafından onaylanan ilk aşıydı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier nişanı takdim ederken şu cümleleri kullandı: "Ülke adına bilimsel başarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım gelecek araştırmalarınız hem size hem de bize daha fazla başarı getirir." "Yaptığınız bu çalışma tüm dünyada 'aşı mucizesi' olarak adlandırılıyor. Tüm dünyaya ilham veren bir çift, araştırmacı, kahraman ve hatta kurtarıcı olarak tanınıyorsunuz. İnsanlar aşınıza bir etiket kondurmaya çalıştı ancak bir aşının milliyeti yoktur. Aşınız ne Alman, ne Türk ne de Amerikan aşısıdır." "Bu çığır açan buluşunuz insanların hayatını kurtarıyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hayatta kalmamızı sağlıyor."

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