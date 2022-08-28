Domatesli pestolu milföy tart

Hem çay saatine hem de ana yemek mönüsüne yakışacak bir tarif, Müjgan Yurtseven'den...

Domatesli pestolu milföy tart
Yaşam
28 Ağustos 2022 23:02 Güncelleme: 29 Ağustos 2022 10:04
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Milföy ile kolaylıkla yapabileceğiniz çeri domatesli, lorlu ve pestolu leziz tart...


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika





Malzemeler:

3 adet dikdörtgen milföy hamuru

200 gr lor peyniri

1 yumurta akı

1 dolu yemek kaşığı pesto sos

1 yemek kaşığı zeytinyağı

12 adet çeri domates

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam


Piştikten sonra üzerine;

Taze fesleğen yaprakları





Yapılışı:

  • Milföyleri dondurucudan çıkartıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine hafifçe birbirlerinin üzerine gelecek gibi yerleştirin ve ek yerlerini çatal yardımıyla sabitleştirin. Kenarlardan da ikişer cm pay bırakarak çatal ile delikler açın (bu işlem tart pişerken kenarların kabarmasını sağlıyor).

  • Lor peyniri, yumurta akı ve pesto sosu küçük bir kapta karıştırıp milföyün ikişer cm içinden olacak gibi yayın. Üzerine ikiye bölünmüş çeri domatesleri yerleştirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Kenarlara yumurta sarısı sürüp üzerlerine susam serpiştirin.

  • 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.

Kısa bir not;


Pesto sos yerine ince doğranmış 15 yaprak taze fesleğen, 1 diş ezilmiş sarımsak ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını lor ile karıştırarak kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Közlenmiş domates sosu
Közlenmiş domates sosu







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