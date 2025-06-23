Domates soslu köy biberi kızartması

Tarif defterimden;

Az miktarda yağ kullanarak kızarttığım köy biberleri ve sarımsaklı domates sosunun çok yakıştığı kahvaltılık nefis lezzet...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

400 gr minik boy köy biberi

2 - 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Domates sosu için;

2 diş sarımsak, minik doğranmış

250 gr domates püresi

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Biberlerin saplarını bıçak yardımıyla kesin ve ortalarına minik delikler açın.

*Zeytinyağını orta boy tencereye akıtın, biberleri yerleştirip kapağını kapatın. Tencerenin kapağını açmadan açık ateşte ara sıra sallayarak biberleri kızartın. Kızaran biberleri servis tabağına geçirin.

*Sarımsağı tencerenin dibinde kalan yağa aktarın ve aromasını yağa bırakana bırakana kadar kısık ateşte çevirin. Domates püresi, sirke, pul biber ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin. Pişen domates sosunu kaşık yardımıyla kızarmış biberlerin üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...