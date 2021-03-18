Doğumdan önce bebeğiniz için alınması gereken eşyalar

Doğumunuz yaklaştıkça sizi tatlı bir telaş almış olabilir. En tatlı kısımlardan biridir minicik kıyafetler, gerekli eşyaları satın alıp hazırlık yapmak. Bu yazıda gelin bir bebeğin hangi eşyalara ihtiyacı var ona bakalım.

Bebeğin en temel ihtiyaçları

Alışverişe çıkmadan önce ilk araştırmanızı tavsiye ettiğim konu budur, 'doğumdan sonra bebeğimin ihtiyacı ne olacak?' Bundan sonra gelmesi gereken soru 'ben ne almak istiyorum?' Elbette bebeğinizin ihtiyaçları önemli olduğu kadar sizin heves ettikleriniz, sizi heyecanlandıran şeyler de önemlidir. Öncelikle bunun farkına vararak neyi, ne için aldığınızı tespit etmek ile işe başlayabilirsiniz.

Bir bebek neye ihtiyaç duyar?

Aklınızda belki birçok şey var, bebeğim doğduğunda ona şunu alacağım, şöyle bir ebeveynlik yapacağım, şöyle imkanlar sağlayacağım, şu okula göndereceğim… Bu liste uzar gider. Peki bebeğinizin gerçekten neye ihtiyacı var?

Dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin ve 7 yaşına kadar tek şeyi bilmeye ihtiyacı vardır: Bu dünya güvenli ve ben güvendeyim. Bu nedenle bebeğiniz doğduğunda birçok eşyadan çok kendini güvende hissettirecek bir ortama ve onu kendini güvende hissettirecek anne ve babaya ihtiyacı vardır. Geri kalan her şey onun için teferruattır! O nedenle bebeğiniz için yapacağınız harcamaları eşyalar, kıyafetler üzerine değil, kendi mental ve fiziksel iyiliğinizi korumak için, ebeveynliğe hazırlık için ayırmanızı tavsiye ederim.

Bebek alışverişi

Amerikan Pediatri Derneği bebeğin ilk 6 ay anne ve baba yanında, eğer mümkün değilse en azından anne baba ile aynı odada uyumasını tavsiye eder. Bu nedenle bebek odası bebeğinizin ihtiyacı olan bir şey değildir. Elbette sizin böyle bir heyecanınız varsa bebek odası yapabilirsiniz.

Eğer kendinizi bu konuda rahat hissediyorsanız bebeğinizle birlikte aynı yatağı bile paylaşabilirsiniz.(Bebekle birlikte uyumak için güvenlik kurallarına uyarak). Eğer bu konuda rahat değilseniz anne yanı beşik edinebilirsiniz.

Bebeğinizin ilk 1 ay giyebileceği 2-3 takım kıyafet. Evet 2-3 takım yeterlidir çünkü 1 ay sonra bu kıyafetler küçük gelecekler! Eğer çok sık yıkamak istemiyorsanız kıyafetleri bu sayıyı 2 ile çarpabilirsiniz.

Ve bebeğinizin en çok kullanacağı şey bebek bezidir! Yenidoğan bir bebek günde 6 - 8 adet bez kullanabilir. Eğer hazır bez kullanacaksanız şimdiden indirim kovalamaya başlayabilirsiniz. Ancak dikkat edin bebeğiniz büyüdükçe bezin bedenini de büyütmeniz gerekecek. Hazır bebek bezi kullanmak istemiyorsanız yıkanabilir bebek bezi seçeneğiniz olduğunu da unutmayın.

Ve temizlik için ıslak mendil (içindekiler kısmına bakıp en az kimyasallı olanı tercih edebilirsiniz) veya pamuk ve su kullanabilirsiniz. Pamuk ve su kullandıktan sonra bir havlu ile bebeğinizin genital bölgesini kurulamayı unutmayın.

Ve bir de alt değiştirme örtüsü almayı düşünebilirsiniz.

Pişik kremi içinse her bez değiştirdiğinizde sürmenizi tavsiye etmiyorum. Sadece pişik olduğunda kullanın lütfen. Her bezini değiştirdiğinizde hindistancevizi yağı sürebilir, pişik oluşumunu bu şekilde engelleyebilirsiniz.

Bebeğinizin cildini nemlendirmek için bence bir ürün kullanmanıza gerek yok, hindistancevizi yağı sağlıklı ve harika bir nemlendiricidir!

Her ne kadar bebeklerin her gün banyo yaptırılması gibi bir bilgi olsa da esasında her gün bebeği banyo yaptırmak hem bebeğin cildinin ph dengesini bozduğu için hem de ebeveynler için her gün banyo ile uğraşmak zor olacağından ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Eğer böyle bir enerjiniz varsa günlük banyoları en azından şampuansız yapılması ve her banyo sonrasında bebeğinizin cildini nemlendirmenizi tavsiye ederim. Bebekler ayda bir şampuanla yıkansalar yeterlidir. Ara banyolar sadece su ile olması harika olur.

Bebek banyosu için özel bir küvet almanıza gerek yoktur. Bebekler genelde kendilerini güvende hissetmezler ve ağlarlar o küvetlerde. Dikey kalacakları kovalar daha iyi olabilir ama şart değil. Bir banyo taburesi edinin ve bebeğinizi bacağınızda, kucağınızda yıkayın.

Bebeğinizin en önemli ihtiyacı oto koltuğudur! Bu kesinlikle alınması gereken bir eşya. Bunun için de gerekli araştırmaları yapıp, size en uygun olanını seçebilirsiniz. Güvenlik testlerinden geçmiş olması önemlidir. Bu konuda da 2.el seçeneğiniz olduğunu unutmayın. 2.el tercih edin ve tekrar üretilmemesine katkıda bulunun.

Bebek taşıma ürünlerinde ise belki bebek arabasına çok acele etmeyebilirsiniz. Bebekler 9 ay boyunca anne rahminde kucağa alışarak doğdukları için büyük çoğunluğu bebek arabasında çok durmaz. Belki 6 aylık hatta 1 yaşına gelene kadar bebek arabası almayı öteleyebilirsiniz. Onun yerine sling ve daha sonrasında ergonomik kangurularla bebeğinizi giyin.

Bebeğinizin en temel ihtiyaçları bunlardır.

Doğum çantanızı hazırlarken

Doğum çantanızı hazırlarken, bebeğinize, kendinize ve refakatçiye alınacaklar olarak içe ayırmanızı tavsiye ederim. Genel olarak aşağıdaki eşyalar yeterlidir.

Keyifli ve coşkulu kavuşma anılarınız olmasını dilerim.