Doğum haritamızda Neptün ve burçlara etkileri

Neptün Güneş sisteminin mavi gezegenidir. Astrolojik olarak Uranüs ile beraber “Buz Devi” olarak nitelendirilir. Balık burcunun modern yöneticisidir. Rüyalar, hayaller, teslimiyet, akış ve ilahi düzene güvendir. Neptün ciddi bir karma gezegenidir. Venüs’ün bir üst oktavıdır. Öz sevginin, öz değerin ilahi aşkla, ruhsal değerlerle buluştuğu enerjidir. Ruhumuzun derinliklerini anlatır. Neptün eğer doğum haritasında olumlu açılara sahipse iyi karma anlamına gelir. Eğer zorlu etkileşimleri varsa, bulunduğu evde egomuzu çözerek karmik olarak iyileşme deneyimleri yaşatır.

Yörüngesi

Neptün Güneş’in etrafında 168 yılda döner. Bir burçta yaklaşık 14 yıl kalır. 14 yılda bir kuşakları yaratır. Retrosu genellikle 5 ay kadar sürer. Bir insan ömrü boyunca Neptün-Neptün kavuşumu yaşayamaz.

Tarihçesi

Galileo birkaç kez Neptün gezegenini gözlemlemiş olsa da onun yeni bir gezegen olduğunu fark edememiştir. John Couch Adams Uranüs yörüngesi etrafında bir düzensizlik tespit ederek Neptün’ü keşfetmiştir. Ancak bu hesapları Cambridge Üniversitesindeki teleskop ile sınamadığı için o da Neptün’ü bulan kişi olarak tarihe geçememiştir. 2 yıl sonra 1846 yılının Eylül ayında Fransız astronom Urbain Jean Joseph Leverrier 40 yıl boyunca yaptığı gözlemler, araştırmalar sonucu Neptün’ü matematiksel hesaplamalarla masasında keşfetmiş ve keşfini ilan etmiştir. Tıpkı doğası gibi belirsizlikler sonucunda bulunmuş, uzun süre kendini gizlemiştir.

Eş zamanlı olarak Neptün’ün bulunduğu tarihler, anestezinin de bulunduğu döneme denk gelmiştir. 1840’lı yıllarda aydınlanma çağına bir reaksiyon olan romantik akımın başlaması söz konusudur. 1848 de New York da Fox kardeşlerin evinde doğa üstü olaylar yaşanmıştır. Muhtaç durumlardaki insanlara yardımı amaçlayan komünist manifesto 1848’de yayınlanmıştır. Ayrıca o yıllarda kimya, petrol ve ilaç enstitüsünde birçok gelişme olmuştur. Neptün’ün göksel etkileri de yine bu konularla ilgilidir.

Sembolü

Neptün'ün sıra dışı bir grifi vardır. Sembolü üç çatallı zıpkındır. Kayaları parçalayan ve fırtınaları çağıran anlamına gelmektedir. Üzerindeki yarım daire evrimleşen insan ruhudur. Altındaki 4 yönü gösteren artı işareti ise tamamlanıştır. İnsan ruhunun her şeyi kucakladığını ve birliği simgeler. Psikolojinin sembolü de Neptün’den gelmektedir. Psikolojide aynı zamanda kelebek anlamına gelmektedir. Ve ruhun, zihnin evrimini anlatmaktadır. Ruh, dönüşüm, esinti, hoşgörü anlamına gelen ‘psyche’ ile bağlantılıdır. Bu kelime, Mısır kültüründe “ka” olarak da bilinen ve yaşam gücümüzü temsil eden kavramdır.

Mitolojisi

Neptün, Yunan mitolojisinde Posedion’dur ve Zeus’un kardeşidir. Elinde üç dişli mızrağı vardır.

Posedion hem denizleri hem yeryüzünü sarsar. Depremler yaratır. Aynı zamanda atlarında tanrısıdır. Bu gücüne rağmen Troia savaşında bir Troia’lıları bir Akhaları tutarak dengesiz tutumlar sergilemiş, belirsiz davranışları olmuştur.

Neptün yeryüzündeki suların sahibidir. Amphitrite’ye sonsuz bir aşk beslemektedir. Ancak bu peri kızı çok utangaçtır. Denizlerin altına saklanır. Neptün ise bir Yunus balığı görevlendirir ve kızı bulmasını ister. Yunus balığı kızı bularak getirir. Böylece büyüleyici bir aşk başlamış olur. Bu çiftin Triton adındaki çocuklarının vücudunun üst yarısı insan, alt yarısı balık şeklindedir. Birleşme yerinde de bir çift at bacağı vardır. Daha sonraları bu tür deniz canavarlarının hepsine birden Triton denmiştir. Triton deniz kabuğundan borusunu öttürerek, denize hükmeder. Tatlı ve güzel nağmelerle denizin dalgalarının yumuşamasına neden olur. Neptün etkisinde ile başlayan aşklar, büyüleyici masallar gibidir.

Genel özellikleri

Neptün hem arınmadır hem saflaşmadır hem de kendini akışa bırakabilmedir. Haritalarımızda Neptün’ün bulunduğu evde ego yapamayız. Bütünlük bilinci vardır.

Neptün, yaşamdan kaçtığımız hallerimizdir. Orada gerçek dünyadan uzağızdır. Bunu bazen sanatla, müzikle, bazen kendimizi adadığımız işimizle, bazen aşık olduğumuz kişiyi düşlerken, hayaller kurarken, bazen bağımlılıklarla, bazen çok uyuyarak yaparız.

Doğum haritasında Neptün’ü baskın olan insanlar sıradan olmak istemez. Bu yüzden sanatçıların haritasında baskındır. Çoğu sanatçı sıradan olmayı reddettiği için çok hayal kurar ve kendisiyle yüzleşmekten kaçar. Sanatçıların, pırıltılı hayatlar yaşayan insanların haritalarında Neptün çok önemlidir ve o alkışlarda gerçekliklerden kopmamaları gerekir. Şöhret olduktan sonra alkolik olanların, bağımlı olanların haritalarında Neptün çok baskındır. Alkışa ilgi duyar, gerçeklikle bağlantısını kaybeder, hayatın gerçekleri ile yüzleştikçe kendine zarar verebilir.

Sanatçıların eserlerini oluştururken esasen içsel istekleri, benliğin sınırlarını aşabilmektir. Neptün sınırsızlığı temsil eder. Dolayısıyla onun olduğu alanda başlangıç veya son hissedilmez, belirsizlik vardır.

Neptün hangi gezegene dokunuyorsa bizi dünyevi ve maddi kaygıların ötesine geçmeye sevk eder. Dokunduğu gezegenin haritamızda temsil ettiği konularda aynı zamanda çok idealist oluruz.

Neptün haritada sıkıntılı konumda ise, neyi temsil ediyorsa o konuda bir kurban olabiliriz. Gölge yönüyle kurban – kurtarıcı rollerine bürünmeyi ifade eder. Psikolojik rahatsızlıklar verir. Onun bulunduğu yerde fedakarlık dengesini iyi kurmak gerekir.

Neptün yüksek beklenti ve hayallerle de ilgilidir. Bazen gözümüzde bir şeyi ilahlaştırmak, bir masalın içinde hissetmek, bir rüyada kaybolmaktır. Şayet gerçekçiliğimizi tamamen yitirirsek, Neptün sisi dağıldığında hayal kırıklıklarıyla yüzleşerek daha gerçekçi ve güçlü ilerleyebiliriz.

Yeryüzünde;

Dalgıçlar, denizciler, gemiciler, medyumlar, şamanlar, okültizm, büyücüler, şifacılar, petrolcüler, petrol tüccarları, sihirbazlar, simyacılar, sulama işçileri, su borusu tamircileri, sucular, sanatçılar, yoga, kimya endüstrisi, anestezi uzmanları, sağlık personelleri, içki ticareti yapanlar, içki kaçakçıları, içki satanlar, içki üretenler, tütün sanayi, tütüncüler, tekel bayii, büyücüler, narkotik, antidepresanlar, uyuşturucu bitkiler, mantarlar, kahve, virüsler, salgın hastalıklarla ilgilidir.

Neptün; dünyevi hayatlarımızın ilahi olanla kurduğu bağdır. Teslimiyet, akış, yaşamın düzenine güvenebilmek, egolarımızdan arınarak birliğe erişebilmektir. Dünyevi hazların, keyiflerin, aşkların ilahi aşka olan vuslatıdır. Yaratılışı sevmek, yaratılışa güven duymaktır. Hayallerimizi yaşamanın, hayallerimize kavuşmanın anahtarıdır.

Neptün burçlarda

Koç burcunda

Yeryüzünde kimlik bulanıklığı ile ilgilidir. Mücadele, liderlik, özgüven bulanıklığıdır. Ben bilincinden geçerek bize ulaşmaya kanal olan yerleşimdir.

Boğa burcunda

Sanatsal yetenekler fazladır. Maddi konular ve yeryüzü değerleri ile ilgili bulanıklık yaratır. Köklenme duygusu yiter. Soyutu somut hale getirebilmekle ilgilidir.

İkizler burcunda

İlham ve sezgi gücü vardır. Düşüncelerini yazı ve sözel olarak iyi ifade eder. Bilgiyle şifa bulmak ve vermekle ilgilidir. Ancak bilgi çarpıtılabilir. Ruhsal bilgiler bu dönemde öne çıkmaktadır. Theosophycal Society, Madame Blavatksy’nin olduğu dönemdir.

Yengeç burcunda

Ailelerin dağıldığı 1. Dünya savaşı zamanlarıdır. Büyük fedakarlıklar vardır. Bu kişiler için aile bağları önemlidir, anne, baba kutsaldır. Hayal dünyası ve şifa yetenekleri çok güçlüdür. Bağımlılık sorunları verebilir.

Aslan burcunda

Kükreyen 20’ler denilen jenerasyondur. Gösterişli nesildir. Yaratıcılığı, ilhamı, sanatsal gücü getirir. Sevgi çok coşkuludur. Parıltılara kapılma tehlikesi yüksektir. Lükse ve keyfe düşkünlük olabilir.

Başak burcunda

Kimyasalların besinlere karıştırıldığı ilk dönemdir. Ekonomik kaos söz konusudur. Bu kuşağın mükemmellik duygusu yüksektir. Yaşamdaki düzen bulanıktır. Ayrıntılarda dağılabilir. Saygılı ve kibar bir nesildir. Sezgi ve mantık bir aradadır. Maddiyata düşkünlük olabilir.

Terazi burcunda

Savaş sonrası yıllardır. Romantik bir dönemdir. Bu kuşağa sanatsal konularda başarılar verir. Maddi kayıtlardan arınmış, manevi değerlerin güçlü olduğu kuşaktır. Uyum içinde yaşama hedefi vardır.

Akrep burcunda

Aids’in yayıldığı yıllardır. Aşırı uçlarda yaşama söz konusudur. Sanatta farklı arayışlar vardır. Bu kuşağın sezgi gücü fazladır. Medyumik yetenekler vardır. Gizli şeyleri ortaya çıkarmada başarılıdır. Madde bağımlılıklarına dikkat etmelidirler.

Yay burcunda

Ruhsal, felsefik ve inanç konularına çekilirler ve bu konuları çok sorgulamışlardır. İnançları uğruna kendilerini feda edebilirler. Altıncı hisleri şaşırtıcıdır. Bedensel ve zihinsel güç veren sporları yaparlar. Uzaklara özlem duyarlar, keşfetme özlemindedirler. Hippilerin ortaya çıkış dönemidir.

Oğlak burcunda

Statüyü sorgulayan kuşaktır. Otorite konumlar bulanıktır. Atalarının yerine getiremediği hayalleri gerçekleştirmek isterler. Hayaller gerçekçidir. Disiplinli, kurallı çalışmaları ile yaşama düzen getirebilirler. Zorluklar karşısında çabuk pes edebilirler. Modası geçmiş kurallara karşı gelirler.

Kova burcunda

İnsani değerlerde kaos söz konusudur. Hümanizm kuşağıdır. Eşitlik ve özgürlüğe önem verirler. Keşifler, icatlar yapabilirler. Bunları topluma adarlar. Modern bilimin sınırlarını zorlarlar.

Balık burcunda

Ruhsal temalarda hassasiyet söz konusudur. Şifacı özellikleri fazladır. Sezgiler güçlüdür. Fazla hayalperestlik ve bulanıklık verebilir. Gizli dünyaları hissedebilmek, kendi iç dünyasını keşfetmek isterler. Yeryüzünde dini, ruhsal ve psikolojik konuların öne çıktığı dönemlerdir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji