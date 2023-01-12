Doğum haritamızda Lilith

Ay Dünya’nın etrafında dönerken, her ay 2- 6 saat arası Dünya’nın yörüngesinden uzaklaşır. Ay’ın bağımsız kaldığı bu nokta Black Moon noktası yani Lilith’tir. Lilith’in hesaplama noktasını bilen ilk uygarlık eski Mısırlılar ve Sümerlerdir. Lilith ile ilgili hikâyeler yaklaşık M.Ö. 3000 ve ötesine dayanır.

Lilith; Arapça ve İbranice’de “leyl” ve Sümerce’de ‘lil’ sözcüğünden gelir. Leyla adının türetildiği ‘geceye ait olan’ anlamındadır. Lilith, Türk kültüründe ‘al karısı’, ‘al anası’, ‘al kızı’, ‘al basması’, ‘alacama’, ‘albastı’ olarak adlandırılır.

Yaratılış efsanesine göre, Havva’dan önce yaratılan fakat Adem’le eşit olmadığını düşündüğü için cenneti terk eden bir kadındır. Havva yaratıldıktan sonra tüm ilişkileri bozmaya ve çocuk ölümlerine sebep olmaya yemin ederek, karanlığın safına geçmiştir.

Kadınlar olarak içimizde Havva ve Lilith arketiplerini taşırız. Lilith’in gölgelerinden geçerek Havva’nın dişil bilgeliğine yükselmeye yol alırız. İlişkilerde; öfkede olmak, aldatmak, baştan çıkarmak, ilişkileri bozmak, intikam almak, acıdan beslenmek, beddua etmek, bir ilişkide ve haksızlıkta duygusal olarak takılı kalmak ve ilerleyememek, hem cinslerine kötülük yapmak, rekabet etmek Lilith ile ilgilidir. Olumlu kullanımı ise; kadının cesur, kendinden emin olması ve değer görmediği alanlardan gidebilmesiyle ilgilidir. Sadece Havva yanımızı beslemek de partnerimize annelik enerjisi verir. Bu nedenle denge önemlidir.

Lilith 9 Ocak – 4 Ekim 2023 tarihlerinde Aslan burcunda ilerleyecektir. Bu süreçte; Aslan, Kova, Akrep ve Boğa’ların dikkatli olması ve gölge yanlarını çalıştırmaması, hayatlarındaki kadınlar konusunda seçici olması önemlidir.

Lilith burçlarda

Lilith Koç

Bu kişiler genç yaşlarda genellikle kendine güvenmez bu nedenle öfkede olabilir ve gereksiz hırslarla boğuşurlar. Kendiyle kavgalarını bitirmeliler, kimseyle kıyas yapmamalılar ve sakin bir yaşam düzenine geçmelilerdir. İkili ilişkilerde genç yaşta daha baskın ve kavgacı olabilirler.

Lilith Boğa

Burada nefs duygusu ile ilgili problemler söz konusudur. Genç yaşlarda başkasının sahip oldukları ve maddi değerleriyle kendini kıyaslayabilirler. Güvende hissetmeyebilirler. Talep etmek yerine kendi değerlerini oluşturarak çok başarılı olabilir ve yaşamlarını güvenceye alabilirler.

Lilith İkizler

Bu kişiler bildiklerini herkesin onaylamasını ve kabul etmesini isterler. Yeni bilgi almak için dinlemek ve araştırmak konsantrasyon problemlerine zamanla iyi gelecektir ve zihinsel öfke serbest kalacaktır.

Lilith Yengeç

Burada anneye ve köklere dair karmalar söz konusudur. Kişi kendisine sevgisini sunmadığı için dışarıdan aldığı sevgiye farkında olmadan kendisini kapatabilir. Partnere veya annesine bağımlı olabilir. Ailede başka bir kadının yol açtığı zararlar olabilir. Bu kişilere aile dizimi, rahim çalışmaları ve bilinçaltı terapileri çok iyi gelecektir.

Lilith Aslan

Bu kişiler güç sahibi ve özgüvenli insanlardan rahatsız olurlar. Bunu kapatmak için gösterişli ve ezici davranabilirler. Burada baba karmaları açığa çıkabilir. Bu kişilerin yaratıcı aktiviteler yapması, örnek alacağı liderler bulması, kendilerinden emin olarak yeteneklerini ortaya koyması ve yarış halinde olmaması önemlidir.

Lilith Başak

Bu kişiler başarısız olmaktan korktuğu için her şeyi kontrol eder, yargılar veya eleştirirler. Her şeye kusur bularak hatasız olmaya çalışıp ortaya çıkışlarını geciktirebilir veya yeteneklerini heba edebilirler. Başarısız olmaya açık olmak, kendilerini hatalarıyla da kucaklayabilmek hayat dersleridir.

Lilith Terazi

Bu kişilerde yalnız kalma korkusu çok baskındır. Hayır demekte zorlanabilir, güzel ve çekici kadınlardan, bakım ve kozmetiğe dair konulardan rahatsız olabilirler. İlişkilerde seçici olmalı, yalnız kalmaktan korkmamalı, kendi güzellikleriyle barışarak kendilerine değer vermeyi öğrenmeliler.

Lilith Akrep

Bu kişiler her şeyin bir gün biteceğini düşündüğü için kimseye ait hissetmek istemeyebilir ve her şeyi kontrol etmeye çalışabilirler. Bu nedenle sadece bedensel istekler için yaklaşan insanları hayatlarına çekebilirler. Bu kişilerin kontrolcülüğü bırakması ve ruhsal konularla ilgilenmesi, auralarını karanlık enerjilerden koruması çok önemlidir.

Lilith Yay

Bu kişiler bir anlam karmaşası yaşayabilirler. İnançlara katı bir tutumla yaklaşabilirler. Sezgilere güvenmek, sınırlarını aşmak, bir konuda derinleşmek, soyut konularla ilgilenmek bu kişilere iyi gelecektir.

Lilith Oğlak

Bu kişiler saygın olmamaya dair büyük korkular beslerler. Bu yüzden duygularını bastırabilirler. Mesleklerinde başarı yolları çok açıktır ancak kabuklarından sıyrılmaları, duygularını ihmal etmemeleri önemlidir.

Lilith Kova

Bu kişilerin herkes gibi olma korkusu vardır. O nedenle sıra dışı olmayı abartabilirler ve kendilerini bilerek yalnızlaştırabilirler. Bağımsızlık travmaları olabilir. Bu kişilerin sahip olduğu yeteneklerle topluma ışık olması, zihinsel anlamda kendilerini geliştirmesi onlara iyi gelecektir.

Lilith Balık

Bu kişiler çok hassastır ancak bunu göstermemek için sürekli başkalarına yardım edebilirler. İç dünyalarında insanların onlara bağımlı olmasını isteyebilirler. Bu kişilere yoga ve pilates gibi hem bedeni hem ruhu iyileştiren alanlarla ilgilenmek iyi gelecektir. Duyguları paylaşmanın güçsüzlük olmadığını anlamaları gerekir.

Sevgilerimle

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi