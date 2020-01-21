Doğal ağız bakım suyunuzu kendiniz hazırlayın!

Ağız bakım suyu ya da gargara olarak sunulan karışımlar, ağız hijyenini korumak için önemli bir ürün olarak diş hekimleri tarafından öneriliyor. Ancak eğer piyasada hazır satılan ve çeşitli kimyasallar da içeren ürünler içinize sinmiyorsa, daha doğal bir alternatifi kendiniz hazırlamak istiyorsanız, kendiniz için kolayca bir ağız gargarası hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler:
Malzemelerinizi bir kasenin içerisinde iyice karıştırın. Kapaklı bir şişeye alın ve mümkünse 2 hafta içerisinde tüketin.
Deniz tuzu, antiseptik özelliği ile ağız içerisindeki bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlarken, ağız yaraları ve aftlar için de oldukça etkilidir. Çay ağacı yağı ve nane yağı da benzer şekilde etki eder, mikropları öldürür, bakteri ve mantar oluşumunu engelleyerek ağız içerisinin güzelce temizlenmesine yardımcı olur. Kalsiyum karbonat, dişleri beyazlatırken aynı zamanda güçlendiren bir içeriktir. Limon yağı da dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Nane yağı ayrıca diğer bileşenlerle birlikte ağız kokusuna neden olan etkenleri de ortadan kaldırarak diş etlerini de rahatlatmaya yardımcı olur. Karışım her ne kadar antibakteriyel ve antimikrobiyel özellikler taşısa da, karışımın içerisinde bulunan su, diğer bileşenlerden ayrışarak zamanla bazı bakterilerin üremesine neden olabilecektir, bu nedenle hazırladığınız sıvıyı iki hafta içerisinde tüketmeniz, daha uzun süre kullanacaksanız buzdolabında saklamanız önerilir.
Şişedeki karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayarak homojen hale getirin. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir yudum ağız bakım suyunu ağzınıza alın, iyice -mümkünse yorulana kadar- çalkalayın ve dikkatlice tükürün. Sıvıyı yutmamaya çalışın.
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