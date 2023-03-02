Diş beyazlatma zararlı bir işlem mi?

Araştırmalar, parlak bir gülümsemenin bizi daha güvenli ve daha başarılı görünmemizi sağlayabileceğini öne sürüyorlar...

Diş beyazlatma zararlı bir işlem mi?
Sağlık
Giriş: 02 Mart 2023 11:09
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Dişlerinizdeki lekeler ve renk değişikliklerinden memnun değilseniz ve gülüşünüzden rahatsız olmaya başladıysanız aklınıza muhtemelen diş beyazlatma yöntemleri gelmiştir. Bu sorunun kaynağından başlamak gerekirse renk değiştirmenin sebebini öğrenmek gerekir. Dişler çeşitli nedenlerle renk değiştirebilir:


Dışsal renk değişikliği

Dışarıdan kaynaklanan renk değişikliği; yiyeceklerin, içeceklerin veya sigara içme alışkanlıklarının dişlerinizi lekelemesinden kaynaklanır. Kahve, çay, kırmızı şarap, boya içeren yiyecekler ve tütün bu tür lekelenmeye katkıda bulunabilirler. Bu lekeler dişlerinizin dışını etkiler. Dış renklenmeler, dişlerin dıştaki lekelerini hedef alan beyazlatıcı diş macunları ile tedavi edilebilirler.


İçsel renk değişikliği

İçsel renk değişikliği dişin içindendir. İlaç kullanımı, çocukluk hastalıkları, enfeksiyon, diş travması veya yaşlanma nedeniyle içsel renk değişikliği yaşıyor olabilirsiniz. İç renk değişikliğine daha beyaz dişler elde etmek için profesyonel olarak müdahale edilmelidir.


Dişlerinizin nasıl beyazlatılacağına sahip olduğunuz lekelenmenin türüne göre karar verilmelidir.


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Diş beyazlatma seçenekleri

Dişleri beyazlatmak için pek çok yöntem ve ürün mevcuttur. Neyin kullanılacağı ve hangilerinin güvenli olduğu konusunda kafanız karışabilir. Beyazlatma yöntemlerinin üç genel kategorisi vardır, bunlar:

  • Diş hekiminiz tarafından uygulanananlar
  • Diş hekiminiz tarafından evde kullanılmak üzere verilenler
  • Reçetesiz temin edilenler veya diş hekiminizin gözetimi olmadan evde yapılanlar

Aşağıdakiler dahil olmak üzere bir veya daha fazla faktöre dayalı olarak diş beyazlatma işleminiz için belirli bir yöntem seçebilirsiniz:

  • Sahip olduğunuz renk değişikliğinin türü
  • Tedavinin maliyeti
  • Tedavi yöntemi
  • Yaşınız
  • Diş geçmişiniz, dolgularınız ve kuronlarınız

Beyazlatma yöntemlerini denemeden önce diş hekiminizle görüşmenizde fayda var. Diş hekiminiz ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan bir tedavi planı önerir. Dişlerinizi güvenli bir şekilde beyazlatmak için gereken sürenin, sahip olduğunuz renk değişikliğinin türüne ve dişlerinizi beyazlatmak için kullandığınız yönteme bağlı olduğunu unutmayın.


Dişlerinize etkisi

Diş beyazlatma güvenli kabul ediliyor fakat tedavilerden bazılarında şu yan etkileri yaşayabilirsiniz:


Diş hassasiyeti

Diş beyazlatma işleminden sonra dişleriniz daha hassas hale gelebilir. Bunu ilk veya ikinci tedavinizde yaşayabilirsiniz ama bu durum zamanla azalır. Diş hekiminiz hassasiyeti potasyum nitrat ve sodyum florür jeli içeren ürünlerle gidermenizi önerebilir.


Tahriş olmuş diş etleri

Diş eti tahrişi de yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi beyazlatıcı ürünün diş etlerinize temas etmiş olması olabilir. Bu yan etki, tedavi bittikten sonra kaybolmalıdır.


Dişlerinizi kalıcı olarak beyazlatamayacağınızı unutmayın. Hem dışsal hem de içsel renk değişiklikleri için sık sık beyazlatma tedavilerine ihtiyacınız olacak. Ayrıca bu yöntemlerin doğal dişler için olduğunu da unutmayın. İmplantlarınız, kuronlarınız, köprüleriniz veya takma dişleriniz varsa dişlerinizin rengini nasıl değiştirebileceğiniz konusunda diş hekiminizle konuşmanız gerekecek.


Diş beyazlatma tedavilerinden herhangi birini aktif çürükleriniz varken veya devam eden bazı diş tedavileriniz varken denemeniz doğru olmayabilir.



Referans: Christine Frank & Natalie Silver. "Teeth Whitening Options and Safety". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/is-teeth-whitening-safe. (5 Haziran 2018).


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