Dereotlu peynirli poğaça 

Tarif defterimden;

Servis: 20 - 22 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

100 gr eritilmiş tereyağı

Yarım bardak sıvı yağ

1 bardak yoğurt

1 tam yumurta + 1 yumurta akı

Yarım çay kaşığı karbonat + 1 yemek kaşığı sirke

3,5 - 4 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet dereotu, incecik kıyılmış

İç harcı;

150 gr beyaz peynir

Üzerine;

1 yumurta sarısı + 1 tatlı kaşığı süt

Çörek otu

Susam

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yumurtaları karıştırma kabına alın, karbonatı sirkeye ekleyip kabarcıklar oluşunca sıvı karışıma ilave edin ve el çırpıcısı ile iyice karıştırın.

*Unun 3,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek dereotu ile birlikte sıvı karışıma ekleyip yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz, gerekirse yarım bardak unu da hamura ekleyin).

*Hamuru 20 - 22 eşit parçaya ayırın, her birini avuç içinizle açarak içlerine peynirden birer tatlı kaşığı pay edin ve yarım ay şeklinde olacak gibi kapatın, aralıklı olarak tepsiye sıralayın.

*Yumurta ve sütü karıştırıp poğaça hamurlarının üzerine sürün, üzerlerine çörek otu veya susam serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...