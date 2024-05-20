Dereotlu peynirli poğaça 

Tarif defterimden;
Servis: 20 - 22 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- 100 gr eritilmiş tereyağı
- Yarım bardak sıvı yağ
- 1 bardak yoğurt
- 1 tam yumurta + 1 yumurta akı
- Yarım çay kaşığı karbonat + 1 yemek kaşığı sirke
- 3,5 - 4 bardak un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet dereotu, incecik kıyılmış
İç harcı;
- 150 gr beyaz peynir
Üzerine;
- 1 yumurta sarısı + 1 tatlı kaşığı süt
- Çörek otu
- Susam
Yapılışı:
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
*Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yumurtaları karıştırma kabına alın, karbonatı sirkeye ekleyip kabarcıklar oluşunca sıvı karışıma ilave edin ve el çırpıcısı ile iyice karıştırın.
*Unun 3,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek dereotu ile birlikte sıvı karışıma ekleyip yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz, gerekirse yarım bardak unu da hamura ekleyin).
*Hamuru 20 - 22 eşit parçaya ayırın, her birini avuç içinizle açarak içlerine peynirden birer tatlı kaşığı pay edin ve yarım ay şeklinde olacak gibi kapatın, aralıklı olarak tepsiye sıralayın.
*Yumurta ve sütü karıştırıp poğaça hamurlarının üzerine sürün, üzerlerine çörek otu veya susam serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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