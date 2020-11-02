Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği

Tarif defterimden;
Mısır ekmeği deyince ilk aklıma gelen yanında olması gereken küçük bir tabakta karabiber taneleri eklenmiş sızma zeytinyağıdır, minik ekmek dilimlerini zeytinyağına batırınca tadına doyulmaz bir lezzet bırakır damakta...
Servis: 22 cm’lik kare kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
- 1 yemek kaşığı mısır unu, kalıba serpmek için
- 500 gr mısır unu
- 1 bardak + 1 tatlı kaşığı beyaz un, 125 gr
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu, 10 gram
- 80 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml
- 1 yumurta
- 2 bardak ılık su, 400 ml
- 150 gr lor peyniri
- 7 - 8 dal dereotu, yıkanıp incecik doğranmış
Yapılışı:
*Öncelikle fırın kabının her tarafına tereyağı sürüp tabanına ve yanlarına 1 yemek kaşığı mısır unu serperek fazlalıklarını silkeleyip atın.
*Mısır unu, un, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına alarak harmanlayın. Üzerine sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip kaşıkla karıştırın. Ilık suyu ilave ederken bir yandan karıştırmaya devam edin.
*En son lor peyniri ve dereotunu ekleyip karıştırın (koyu kek hamuru kıvamında hamur elde ediyoruz). Yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin.
*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.
*Minik kare dilimlere ayırıp ılık olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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