Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği

İster kahvaltı sofraları için, isterseniz yemek öncesi iştah açıcı olarak kolaylıkla yapabilirsiniz dereotlu ve lor peynirli mısır unu ekmeğini... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği
Yaşam
02 Kasım 2020 Pazartesi

Tarif defterimden;

Mısır ekmeği deyince ilk aklıma gelen yanında olması gereken küçük bir tabakta karabiber taneleri eklenmiş sızma zeytinyağıdır, minik ekmek dilimlerini zeytinyağına batırınca tadına doyulmaz bir lezzet bırakır damakta...


Servis: 22 cm’lik kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 1 yemek kaşığı mısır unu, kalıba serpmek için

  • 500 gr mısır unu

  • 1 bardak + 1 tatlı kaşığı beyaz un, 125 gr

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 paket kabartma tozu, 10 gram

  • 80 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml

  • 1 yumurta

  • 2 bardak ılık su, 400 ml

  • 150 gr lor peyniri

  • 7 - 8 dal dereotu, yıkanıp incecik doğranmış




Yapılışı:

*Öncelikle fırın kabının her tarafına tereyağı sürüp tabanına ve yanlarına 1 yemek kaşığı mısır unu serperek fazlalıklarını silkeleyip atın.

*Mısır unu, un, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına alarak harmanlayın. Üzerine sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip kaşıkla karıştırın. Ilık suyu ilave ederken bir yandan karıştırmaya devam edin.

*En son lor peyniri ve dereotunu ekleyip karıştırın (koyu kek hamuru kıvamında hamur elde ediyoruz). Yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Minik kare dilimlere ayırıp ılık olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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