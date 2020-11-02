Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği

Tarif defterimden;

Mısır ekmeği deyince ilk aklıma gelen yanında olması gereken küçük bir tabakta karabiber taneleri eklenmiş sızma zeytinyağıdır, minik ekmek dilimlerini zeytinyağına batırınca tadına doyulmaz bir lezzet bırakır damakta...

Servis: 22 cm’lik kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 yemek kaşığı mısır unu, kalıba serpmek için

500 gr mısır unu

1 bardak + 1 tatlı kaşığı beyaz un, 125 gr

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu, 10 gram

80 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml

1 yumurta

2 bardak ılık su, 400 ml

150 gr lor peyniri

7 - 8 dal dereotu, yıkanıp incecik doğranmış

Yapılışı:

*Öncelikle fırın kabının her tarafına tereyağı sürüp tabanına ve yanlarına 1 yemek kaşığı mısır unu serperek fazlalıklarını silkeleyip atın.

*Mısır unu, un, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına alarak harmanlayın. Üzerine sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip kaşıkla karıştırın. Ilık suyu ilave ederken bir yandan karıştırmaya devam edin.

*En son lor peyniri ve dereotunu ekleyip karıştırın (koyu kek hamuru kıvamında hamur elde ediyoruz). Yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Minik kare dilimlere ayırıp ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...