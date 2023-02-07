Deprem sonrası ne tür yardımlar yapabiliriz? Hangi kurumlara yapabiliriz?

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok insan bölgeye yardımda bulunmaya çalışıyor. Peki, yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz ve ne tür yardımlar yapabiliriz?

Deprem sonrası ne tür yardımlar yapabiliriz? Hangi kurumlara yapabiliriz?
Yaşam
Giriş: 07 Şubat 2023 13:00
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler bütün ülkeyi derinden sarstı. Ülkenin diğer bölgelerindeki insanlar yardım ulaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yardım yapmak isteyenler için ne tür yardımlar yapılabileceğini ve yardım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizin için derledik:


Ne tür yardımlar yapabilirsiniz?

Ayni yardım

Birçok kurum, kuruluş, dernek ve vakıf deprem bölgelerindeki ihtiyaçları derleyip yardım etmek isteyenlerle buluşturuyor. Battaniye, yastık, hijyen seti, uyku tulumu, kuru gıda, powerbank, bebek ihtiyaçları, kışlık giyim ürünleri vb. eşyalar bu gibi durumlarda en fazla ihtiyaç duyulan şeyler. İmkanı olan yardımseverler, güvendikleri kurumların gösterdikleri adreslere ihtiyaç listelerinde belirtilen eşyaları bırakabilirler.


Nakdi yardım

Ayni yardım yapmaya ve doğrudan deprem bölgelerine ulaştırma imkanı bulunmayanlar, güvendikleri kurumlara nakdi olarak yardım yapabilirler. Paylaşılan hesap numaralarını, kısa mesaj kaynaklarını takip edip özellikle yaşanılan afetler için açılmış hesaplar varsa bu gibi kurumlara veya güvenilir kaynaklardan öğrendiğiniz yardıma ihtiyacı olan insanlara bankalar üzerinden yardım yapabilirsiniz.


Kan bağışı

Deprem sonrasında sarılması gereken birçok yara var. Özellikle enkaz altından kurtarılan ve yaşama tutunmaya çalışan kişiler için bu gibi durumlarda çok fazla kan ihtiyacı doğar. Devlet ve kurumlar aracılığıyla yapılan çağrıları takip edip uygun şartları taşımanız halinde bağışta bulunabilirsiniz, böylece insanların yaşamlarını kurtarabilirsiniz.


Yardım edebileceğiniz kurumlar

Yukarıda bahsettiğimiz yardımları yapabilmek için başvurabileceğiniz kurumlar şunlar:

  • İllerin afet ve acil durum yönetim başkanlıkları

  • İl ve ilçe belediyeleri

  • Kan bağışı merkezleri

  • Kaymakamlıklar ve bünyesindeki dernekler


  • Güvenilir vakıf ve dernekler

  • Valilikler ve bünyesindeki dernekler

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