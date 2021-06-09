İlk olarak Marmara Denizi’nde görülen ‘deniz salyası’ olarak bilinen müsilaj etkisini Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Karadeniz'de de göstermeye başladı. İşte deniz salyası hakkında bilgiler ve üzücü görüntüler...

Deniz salyası nedir?

İklim değişikliği ve su yüzeyinin ısınmasıyla bağlantılı olduğu bilinen deniz salyası hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur.

Deniz salyası nasıl temizlenir?

Uzmanlar, deniz salyalarının mevsimsel geçiş süreci tamamlandığı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağını söylüyor. Buna ek olarak deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu da biliniyor. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma ile giderilmeye çalışılıyor.

Deniz salyası ile ilgili görüntüler...

Caddebostan - İstanbul

Çanakkale

İzmit Körfezi

Kocaeli Körfez

Kocaeli

Mudanya

Yalova'da müsilaj temizleme çalışması başlatıldı