Demet Evgar'ın bebeği Mavi doğdu

Oyuncu Demet Evgar anne oldu. İşletmeci Levent Babataş ile geçtiğimiz Mart ayında evlenen oyuncu, bebeği Mavi’yi kucağına aldı. BM Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi ve Oyuncu Demet Evgar (42) ve kızı Mavi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demet Evgar'ın kızı Mavi doğdu

Oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan toplantı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak göreve başlamıştı. Kadınlara toplumda kendilerine biçtikleri konumları konusunda bilinç kazandırma amacı taşıyan #BenKadınım projesinde kadınları potansiyellerinin farkında olmaları, sessiz kalmamaları, şiddet ve ayrımcılığa karşı birlik olmaları ve gerekli başvuru mekanizmalarını kullanmaları konusunda teşvik eden kamusal alan projesine dahil olan oyuncu, Mart ayından beri BM Kadın Birimi Türkiye’nin iyi niyet elçisi olarak görev yapıyor.

Evgar, son Instagram paylaşımında “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar…. Yine bir çemberde beraberdik… İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun... Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta” diyerek doğum öncesinde arkadaşlarıyla bir araya gelmişti.