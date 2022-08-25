Contemporary Istanbul, 17-18 Eyl\u00fcl \u00d6n \u0130zleme, 19-22 Eyl\u00fcl Genel Ziyaret tarihlerinde d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan 66 \u00e7a\u011fda\u015f sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil etti\u011fi sanat\u00e7\u0131lar\u0131n eserlerine Akbank ana partnerli\u011finde ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. Hali\u00e7\u2019te yer alan Tersane Istanbul\u2019un tarihi mimarisinde ger\u00e7ekle\u015fecek fuar 558 sanat\u00e7\u0131n\u0131n 1.476 eserini izleyicilerle bulu\u015fturacak. \u00a0 22 farkl\u0131 \u00fclkeden kat\u0131lacak galeriler aras\u0131nda 193 GALER\u0130, Paris; HESTIA, Belgrad; WADSTR\u00d6M T\u00d6NNHEIM, Marbella, Malm\u00f6; DEDICACE, Tiflis; MUCCIACCIA CONTEMPORARY, Roma ilk kez Contemporary Istanbul\u2019da yer alacak. Contemporary Istanbul ayn\u0131 zamanda T\u00fcrkiye\u2019de y\u00fckselen farkl\u0131 \u00e7a\u011fda\u015f sanat giri\u015fimleri\u00a0Are Projects, Antalya;\u00a0\u0130malat-hane, Bursa;\u00a0Kvareli Foundation for Contemporary Art, Tiflis,\u00a0Loading Art Space, Diyarbak\u0131r;\u00a0Noks Art Space, Istanbul;\u00a0OMM, Eski\u015fehir;\u00a0Viable, Istanbul ve\u00a0Video-Ist, Bal\u0131kesir ev sahipli\u011fi yapacak. \u00a0 Akbank Sanat ise fuara Hasan B\u00fclent Kahraman k\u00fcrat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde sanat\u00e7\u0131 Clement Valla\u2019n\u0131n\u00a0\u2018Ba\u015fka Sesler Ba\u015fka Odalar\u2019 isimli sergisi ile kat\u0131lacak. Dijital sanat\u0131n olanaklar\u0131n\u0131 kullanarak, her g\u00fcn bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z, yerinde ve sabit durdu\u011funa inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z do\u011fan\u0131n daima gizli, gizemli yan\u0131na yeni boyutlar ekleyen Clement Valla\u2019n\u0131n i\u015fi bize g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fc sand\u0131\u011f\u0131m\u0131z veya hi\u00e7 g\u00f6rmedi\u011fimiz nesneleri, anlar\u0131, durumlar\u0131 g\u00f6sterecek. \u00a0 Contemporary Istanbul\u2019a deniz seferleri 17 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015fl\u0131yor Anadolu ve Avrupa yakas\u0131ndan Contemporary Istanbul taraf\u0131ndan \u00fccretsiz ger\u00e7ekle\u015ftirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul\u2019u ziyaret edebilecek. Ek olarak t\u00fcm Deniz Taksi duraklar\u0131ndan sanatseverler 17-22 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda Tersane Istanbul\u2019a ula\u015fabilecek. Deniz Taksi seferleri \u00fccretli olarak ger\u00e7ekle\u015fecektir.\u00a0 \u00a0 Haber i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z... \u00a0 \u00a0
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