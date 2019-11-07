Çok aşık oldum

Onu çok özlüyorum ama konuşamıyorum.

1 yıl önce biriyle tanıştım. O gece kızlarla dışarı çıkmıştık ve bir arkadaşım arkadaş bulma uygulamasından eşleştiği birini davet etti. İlk başta onunla ilgili bir düşüncem ya da hissiyatım olmadı çünkü eşleştiği arkadaşım için gelmişti sonuçta. Sonra hep beraber dans etmeye gittik. Birkaç mekan gezdikten ve biraz da sarhoş olduktan sonra durum biraz karmaşıklaşmaya başlamıştı. Arkadaşımın davet ettiği çocuk benimle ve arkadaşımla sürekli konuşmak istiyordu. Ben durumdan rahatsız oldum ve onun arkadaşım için burada olduğunu hatırlaması için imalı sözler söyledim hep. O da durumu anlayıp arkadaşımdan uzaklaştı ve tüm gece benimle ilgilendi. Bir süreden sonra artık benim de ilgimi çekmeye başladı. Tüm gece beraber dans ettik. Ertesi günü arkadaşımdan numaramı almış ve mesajlaşmaya başladık. Biraz konuştuktan sonra buluşmaya karar verdik ve o günden sonra sürekli görüştük. Her görüştüğümüzde çok eğlenceli zaman geçirdim ve gittikçe ona daha fazla aşık olmaya başladım. Düşünceleri, davranışları, her şeyiyle tam istediğim gibi biriydi. Fakat sonra bir şey oldu ve bana sevgili olmak istemediğini söyledi ve ben buna çok kırıldım. Yaklaşık 2 ay hiç konuşmadıktan sonra son bir kez daha görüşmek istediğimi söyledim, buluştuk. Yine çok güzel bir gündü ama sondu… Bir daha hiç görmedim onu ve çok özlüyorum. Mesaj atmak ya da aramak istiyorum ama tersler diye korkuyorum.

Rumuz: Platonik aşık

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