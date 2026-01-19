2026 sömestr (yarıyıl) tatili 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu dönemde çeşitli şehirlerde çocuklar için etkinlikler gerçekleşecek. İşte bunlardan bazıları…

İBB Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda sömestrda tüm kitaplarda ikinci alışverişte %50 indirim yapılacak.

İBB Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren bağlı Dijital Deneyim Merkezi’nde Vincent Van Gogh’un ünlü eseri Yıldızlı Gece’den ilham alan resim atölyesinde 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşındaki çocuklar, tuval üzerine akrilik boya kullanarak kendi resimlerini oluşturacak.

Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, sömestir tatilinde çocuklar için birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Sömestrda 15 yaş ve altı tüm gençler için Miniatürk’e giriş ücretsiz olacak. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak karekodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.

2026 sömestr tatilinde, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde hokkabaz gösterisi, kum boyama atölyesi, çanta süsü tasarım atölyesi, jonglör gösterisi, kilim dokuma atölyesi, kupa altlığı yapım atölyesi gibi etkinlikler sömestr için düzenlenecek.

Yarıyıl tatilinde bilim ve teknoloji etkinlikleri

İBB Teknoloji Atölyeleri, 4, 5, 6 ,7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik robotik kodlama atölyeleri düzenleyecek. İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan gençler, Bilim Hattı Otobüsü ile çocuk ve gençler enerji, akıllı şehirler, elektrik şebeke sistemleri, geri dönüşüm, rüzgâr ve güneş enerjisi ile uzay serüveni gibi pek çok uygulama deneyimleyebilecek.

Ankara sömestr etkinlikleri 2026

Ankara’da sömestr dönemine yönelik olarak Kocatepe Kültür Merkezi’nde 7–12 yaş için Kukla Yapım Atölyesi düzenlenecek. Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda ise “Gümüş Pullu Balık” isimli tiyatro oyunu 6 yaş ve üzeri çocuklar için sahnelenecek.

Çankaya Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri’nde Karikatür Atölyesi, Masallarla Yaratıcı Düşünce gibi etkinliklerin yanı sıra “Terrawilly”, “Dreambuilders” ve “Yakari” film gösterimi, “Dünyadaki En Güzel Şey”, “Ormandaki Sihirli Ayna”, “Çimidi ve “Sevgi Ormanı” adlı “Kurşun Asker’in Düşleri” çocuk tiyatrosu etkinliklerini düzenlenecek.

Yalova sömestr etkinlikleri 2026

Yalova Belediyesi, sömestrda çocuklar için tiyatrodan müziğe, atölyelerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenliyor. Marakas Atölyesi ve Ritim Çalışması, Origami Atölyesi, Pop Konseri (Kadıköy Bld. GSM Orkestrası), Oyun Tabanlı Matematik Atölyesi, Elif ve Arkadaşları (Müzikal Çocuk Oyunu), Galaksi Günlüğü (Çocuk Tiyatrosu), Sömestr Panayırı gibi etkinliklerin bazıları Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek. Ücretsiz olan etkinliklere katılım, rezervasyon ile sağlanacak.