Çocuğunuzun yazın İngilizce öğrenmesi için en önemli 3 neden

Yazın alınan İngilizce dersleri bir çocuk için en yararlı olan şeylerden biridir ve bu sadece yeni akademik yılda notları yüksek olsun diye değil; çocuğun kendine ve size olan güveninin daha da artması için de oldukça önemlidir. İşte yaz tatilinde İngilizce eğitiminin ebeveyn ve çocuklara faydaları...

Dil seviyesi ve özgüven korunacak

Çocuğunuz tüm yıl boyunca İngilizceye maruz kaldı. Derslere gitti, belki bir öğretmenle çalıştı. Yeni kelimeler öğrendi, dil bilgisi yapılarını ezberledi ve en önemlisi konuştu. Ancak tam bu noktadayken üç ay boyunca İngilizceye veda ediyor. Bu noktada uygulama olmadığı için dil seviyesi gerilemeye başlar. Bazı çalışmalara göre, insanlar - sadece çocuklar değil - 2-3 gün sonra bazı yeni bilgileri unutuyorlar!

Harcanan emek, zaman ve para biraz boşa gidiyor. Ve bildiğini tekrar edemeyeceğini anlayan çocuk kendinden şüphe etmeye başlar. "Unuttum mu? Yapamayacak mıyım?"... Bu durumu önlemek, bilgiyi korumak ve artırmak için pratik yapmak önemlidir. Her gün bir saatlik derslere gitmek gerekli değil, haftada iki kez 25 dakika yeterlidir! Tatiller boşa gitmeyecek, çocuk öğrendiklerini unutmayacak ve yıl boyunca zorlandığı konuları işleyebilecektir.

Uluslararası Dil Akademisi'ne göre, 1 gün için en uygun yeni kelime ve ifade sayısı 5 ile 10 arasındadır. Bir çocuk haftada iki kez çalışırsa, 20 yeni kelime öğrenir - okulda genellikle bir derste daha fazlasını sorarlar. Ancak 12 yaz haftası boyunca, çocuğun zaten kullanabileceği yaklaşık 240 yeni ifade olur. Yaz derslerini siz ve çocuğunuza konforlu hale getirmek için online okullara göz atın. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz ve ders programlarını kendi planlarınıza göre oluşturabilirsiniz.

Eğitim sürecine dahil olmak daha kolay olacak

Çocuğunuzun yazı başarılı geçti. İzlenimlerle dolu, dinlenmiş bir halde sınıfa geri dönüyor... Ancak üzerine iki hatta üç kat stres biniyor. Erken kalkmayı, okula gitmeyi ve bazen de öğretmenlere gitmeyi ve bir şekilde ödevlerle başa çıkmayı yeniden öğrenmesi gerekir. Yaz aylarında İngilizce konuşulmadığında, yılın başındaki birçok kelime ve konu neredeyse yeniden öğrenilmelidir. Hemen hemen her kişide aynı şey olur. Böyle bir yüke çocuk zorlukla dayanabilir ve kendi yöntemiyle başa çıkabilir: Bazen daha çok kaprisli olurlar, bazen ağlarlar veya isyan etmeye başlarlar. Bu da hem çocuğun hem de ebeveynlerinin gücünü emer. Ailedeki iletişim kopar ve bunu geri getirmek zor olabilir. Yaz dersleri bu durumu azaltmaya yardımcı olu. Çocuk öğrenme becerisini kaybetmez, sürekli pratik yapar, zaten bilinen materyali pekiştirir ve yeni eğitim yılında İngilizce eğitimine katılması çok daha kolay olur. Bu konuda herhangi bir sorun yoksa, diğer zorlukların üstesinden gelmek daha kolaydır!

Yaz ayları için faydalı eğlence

"- Anne, sıkıldım!" Çocuktan 2-3 hafta sonra bunu duymak olasıdır! Zaten dinlendi, mahallede bisiklete bindi, arkadaşlarıyla yeterince oynadı ve şimdi ilk heyecan gittiğine göre, enerji harcayacak hiçbir şey kalmadı. Enerjisini İngilizce ile faydalı bir şekilde atmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada sadece sıkıcı dersler yerine, oyun aracılığıyla dili öğreten, kelime dağarcığı yapmasını sağlayan ve neyin ilginç olduğunu anlatan eğitimi tercih edin. Bu tür dersler bir taşla birkaç kuşu vurur:

Çocuk eğlenecek ve öğrenmenin aslında harika olduğunu anlayacaktır. Onu diğer aktivitelere çekmek daha kolay olacaktır.

Programı ve disiplini koruyacak, bu yüzden çalışma rutinine katılmak daha kolay olacaktır.

Çocuk, okul müfredatı ile dolu olmadığı için okuldakinden daha fazlasını öğrenecektir.

Ebeveynler ve çocuk arasındaki ilişki daha da güçlenecektir. Onu mutlu eden derslere yönlendirirseniz, size minnettar olacak ve sınıfta öğrendiklerini mutlu bir şekilde paylaşmaya başlayacaktır.

Ve eğer İngilizce çocuğunuzun en sevdiği konuysa, yaz derslerinden daha da fazla zevk alacaktır.

Sürekli ve etkili öğrenmeye "Evet"!

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Novakid'deki derslerin benzersiz bir artısı, 25 dakikalık online dersler olmasıdır. Çocuğun herhangi bir yere götürülmesine gerek yoktur ve dersten hemen sonra oyun alanında oynamaya, denize dalmaya veya çizgi film izlemeye gidebilir. Çocuğunuza yardımcı olmak ve heyecan verici İngilizce dünyasını keşfetmek için ücretsiz deneme dersine kaydolun. Bağlantıyı takip edin ve bir talep bırakın: www.novakid.com.tr