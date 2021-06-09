Çocuğum hangi İngilizce çizgi filmleri izleyebilir?

Yabancı dilde çizgi film ve çocuk şovları izlemek, çocuğun sadece kelime dağarcığını artırmasına değil, aynı zamanda gerçek hayatta henüz hiç karşılaşmadığı durumlar hakkında bilgi edinmesine de olanak sağlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken unsur, çizgi film seçiminin dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılması ve çocuğun davranışlarını gözlemleyerek izleme süresinin doğru ayarlanmasıdır.

Ebeveynler çocuk içeriklerini nasıl seçmeli ve nelere dikkat etmeli?

Online eğitim platformu Novakid’in metodologu Amy Krolevetskaya konu hakkında açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Çizgi filmler çocuklarda merhametten ve adaletten gaddarlık ve şiddete kadar çeşitli duyguları ortaya çıkartabiliyor. Modern dünyada çocuğun çok sayıda görsel bileşenlerle çevrili olduğunu unutmamalıyız. Bu bileşenlere sadece televizyon değil, çeşitli mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları da dahildir. Dolayısıyla, çocuklarımız farklı dijital bilgilere ulaşabilirler. Bu sebeple ebeveynlerin, çocuklarının ne izlediğini takip etmeleri gerekiyor. Çizgi filmdeki ana karakter çocuk ise bu karakter mutlaka olumlu olmalı. Çünkü çocuklar aynı yaşta olan ve beğendikleri akranlarının davranışlarını taklit etme eğilimindedirler. Buna ek olarak, kavgaların meydana geldiği hikayelere dikkat etmeniz gerekir çünkü çocuk daha sonra bazı bölümleri gerçek hayata aktarabilir. Ebeveynlere önerim çocuklarının çizgi filmi izlerken tepkilerini gözlemlemeleridir. İyi çizgi filmler çok fazla duygunun ortaya çıkmasına neden olur, çocuklar karakterlerle açıkça empati kurar - iç çeker, gülümser veya kaşlarını çatar ve bitirdikten sonra - coşku yaşar, şakalaşır ve güler... Çocuklar agresif, korkutucu çizgi filmleri izlerken sürekli bir gerilim içindedir, kısa bir süre kıkırdarlar ve izledikten sonra sözlü hatta fiziksel saldırganlık gösterebilirler. Karakterler çocuğa çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurmanın çeşitli yollarını gösterir. İyi ve kötü hakkında fikir oluşturmasına yardımcı olabilirler. Çocuk kendini en sevdiği karakterlerle karşılaştırarak, kendini olumlu algılamayı, korku ve zorluklarla başa çıkmayı, başkalarına saygılı davranmayı, davranış modelini oluşturmayı öğrenme fırsatına sahip olur. Çizgi filmler aynı zamanda düşünme ve hayal gücünün gelişmesine, bir dünya görüşü oluşturulmasına ve elbette genel olarak dil ve konuşmayı öğretmeye yardımcı olur. Hatta bazı durumlarda, ebeveynlerin sözlerinden daha etkilidirler.

Çizgi filmlerin her yaştan çocuk tarafından sevilmesi tesadüf değildir. Bir yandan parlak, gösterişli, yaratıcı diğer yandan ise basit, göze çarpmayan ve erişilebilir. Çizgi filmlerin gelişim ve eğitime olan etkisi masal, oyun ve insan iletişimine çok yakındır."

Bir çocuk için çizgi film seçerken nelere dikkat edilmeli?

Pozitif duygulara sahip iyi bir hikaye olması

Hem eğitici hem de eğlenceli bir içeriği olması

Aşırı kasvetli veya tam tersi çok renkli olmaması

Kelime dağarcığını oluşturmasına yardımcı olmayacağından, kelime içermeyen bir çizgi film olmaması

Yabancı dil öğrenmek için sadece çizgi film izlemek yeterli mi?

Hayır.

İkinci bir dildeki çizgi filmler ve şovlar yalnızca iyi bir yardımcı olabilir. Bir çocuk, ancak konuşmalar kişisel olarak kendisine hitap ederse, soruları yanıtlarsa ya da o konu üzerine düşünmeyi isterse bir dile hakim olmaya başlar. Aynı zamanda birçok ebeveyn, edinilmiş iki dilliliğin faydalarını kabul eder ancak kendilerinin ana dili İngilizce olmadığı için, yardım ederlerse, telaffuz ve dilbilgisi hatalarını çocuklarına aktaracaklarından korkarlar. Ancak bu, dili hiç geliştirmemekten çok daha faydalıdır. Bu durumda ilk aylardan itibaren her ne olursa olsun çocukla konuşmak çok önemlidir. Her gün düzenli olarak yapılması tavsiye edilir. İlk önce basit kısa ifadeler kullanmanız, basit nesneleri eyleme dahil etmeniz (bir oyun veya günlük sorunları çözme) gerekir. Çocuklar için masal ve kısa hikayeler okumak da önemlidir. Sadece yabancı bir dilde bir program veya şov açmanın çocuğunuzun dili öğrenmesine yardımcı olacağını bekleyemezsiniz.

Zamanını ayarlama konusu ise her çocuğa özel olmalıdır. Çocuğu ve tepkilerini dikkatlice takip edin. Eğer fazla geldiğini düşünüyorsanız (yoruluyorsa, fazla heyecanlıysa, farklı davranıyorsa ve hatta saldırı gibi davranışlar sergiliyorsa) hemen günlük izleme süresini azaltın. Ayrıca uyumadan önce izlemesini engelleyin. Birkaç gün video izletmeyin ve izlemesi için nelerin uygun olduğunu tekrar gözden geçirin.

Youtube’ta çocuğunuza izletebileceğiniz İngilizce çizgi filmler ve şovlar

Steve and Maggie (WOW English TV):

Ana karakter - Dünya'nın farklı yerlerinde yaşayan çocuklar için profesyonel bir İngilizce öğretmeni olan karizmatik İngiliz Stephen Watts. Şovu hazırlayan ekibe göre 26 ülkeden 30.000’den fazla çocuk onlarla birlikte İngilizce öğreniyor.

CBeebies (BBC'nin sahibi olduğu İngiliz ücretsiz çocuk televizyon ağı):

İngiltere'deki okul öncesi çocuklar için en popüler YouTube kanallarından biri. Mini performanslar, çocukların katıldığı mini müzikaller ve eğitici çizgi filmler burada.

Ben and Holly’s Little Kingdom:

Herkes Peppa Pig'i tanır, ancak yaratıcıları ortak olmasına rağmen Ben ve Holly'nin büyülü krallığını bilmez. Henüz görmediyseniz, mutlaka göz atın! Mükemmel İngiliz İngilizcesi, parlak renkler, öğretici konular. Orman krallığının sakinleri - elfler, periler, cüceler ve diğer ilginç karakterler - komik durumlara girer, deneyler yapar ve zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirler. Tabii ki sihir olmadan olmaz.

Treehouse Direct:

Çocuk programları ve çizgi filmler içeren Kanadalı YouTube kanalı. Burada, örneğin, "Max and Ruby" çizgi filmini bulabilirsiniz. Sakin ve ölçülü. Çok parlak renkler yok. Her bölümün konusu bir ablanın ve bir erkek kardeşin hayatından olaylara dayanıyor.

Peep and the Big Wide World:

Karakterleri dünyayı keşfeden ve keşiflerini birbirleriyle paylaşan, Amerika-Kanada yapımı bir çizgi filmdir.

Numberjacks:

Okul öncesi çocuklar için İngiliz animasyon serisi. Bilgisayar animasyonu ve canlı performansların (çocuklar dahil) bir karışımıdır. Numberjacks kanepenin içinde (kurgusal dünya) yaşayan çok renkli 10 sayısal yaratıktır (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9). Gerçek dünyadaki çocuklardan sorun Numberjack'e bildirilir. Sorunu aldıklarında, araştırırlar ve bir çözüm bulurlar.

Сoilbook Learning For Children:

Burada arabalar ve trenler hakkında çok sayıda iyi, renkli ve eğitici çizgi film bulacaksınız.

Daniel Tiger's Neighbourhood:

Amerika-Kanada yapımı okul öncesi çocuklar için müzikli dizidir. Saygı ve iyilikten bahsedip duygusal zeka geliştirmeye yardımcı oluyor.

Curious George:

Aynı adı taşıyan çocuk kitapları serisine dayanan bir Amerikan animasyon serisi. Hikaye, çocukların matematik ve doğa biliminin temellerine ilgi duymaları için tasarlanmıştır.

Tayo the Little Bus:

Otobüs Tayo ve arkadaşlarının maceralarını anlatan Kore animasyon serisi. Seri, kentsel ve kırsal koşulların yanı sıra uzayda küçük bir otobüsün eğitimini ve gelişimini anlatmaktadır.

Gogo's adventures with English:

Dünya'ya giden ve çocuğunuzla birlikte İngilizce öğrenmeye başlayan uzaylı dinozor Gogo hakkında bir çizgi film.

Sarah & Duck:

Okul öncesi çocuklar için İngiliz animasyon çocuk dizisi. Yedi yaşındaki Sarah ve en iyi arkadaşı Mallard Duck'ın maceralarını anlatıyor. Yaratıcılar, animasyon serisinin ana eğitim konularının "arkadaşlık ve hayal gücü" ile "problem çözme" olduğunu söylüyor.

Raa Raa The Noisy Lion:

Okul öncesi çocuklar için İngiliz animasyon dizisi. Ormanda yaşayan bir aslan yavrusu ve arkadaşlarının maceralarnı anlatıyor.

Little Einsteins:

Amerikan interaktif eğitim animasyon serisi. Çocuğa sanat ve müziğe değer vermeyi öğretiyor.

Postman Pat:

Okul öncesi çocuklar için İngiliz animasyon çocuk televizyon dizisi. Kurgusal Greendale köyünde posta servisi Royal Mail için çalışan ve her zaman insanlara yardım etmeye çalışan bir postacı olan dost canlısı Pat Clifton'ın maceralarını anlatıyor.