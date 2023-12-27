Çin kestanesi nasıl anlaşılır?

Havaların soğuması ve özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kestaneler yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda pazarlarda görülen Çin kestanesi ise halkın sağlığını tehdit ediyor. Peki Çin kestanesi nedir ve nasıl anlaşılır? Çin kestanesi zararlı mı? Çin kestanesi yenirse ne olur?

Çin kestanesi nasıl anlaşılır?
Sağlık
Giriş: 27 Aralık 2023 12:00
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Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Türkiye'de ise yılbaşı öncesi her köşe başındaki bir tezgahta yer bulan Çin kestanesi vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Pazarda Aydın kestanesi olarak vatandaşlara satılan normal kestaneden hem ebat hem de şekil olarak farklılık gösteren Çin kestanesi normal kestanenin neredeyse yarı fiyatından satılıyor.


Çin kestanesi nedir?

Çin kestanesi olarak da bilinen Castanea mollissima, Fagaceae ailesinin bir üyesidir. Çin, Tayvan ve Kore'ye özgü bir kestane türüdür. Çin kestanesi, hayvan yemi olarak kullanılan ve insan tüketimi için uygun olmayan bir üründür.


Kestanenin azı karar çoğu zarar!
Kestanenin azı karar çoğu zarar!

Çin kestanesi nasıl anlaşılır?

Tuzpazarı esnaflarından Orhan Çağlayan vatandaşların kestaneyi günlük bulunan tezgahlardan almamalarını gerektiğini belirtti. Çin kestanesi topuzları geniş ve büyüktür. Çok iridir. Fiyatı 100 - 150 lira civarında olur. Kestaneciler olarak böyle irilikteki kestaneyi bu sene toptan 150 liraya alamıyoruz. Kestane bu sene mahsul olarak yok. Bu yüzden Çin kestanesi daha çok rağbet gördü. Her sene vardı ama bu kadar çok yoktu. Vatandaşların dikkat etmesi gereken nokta cami çıkışları, sokak ve caddelerde günlük bulunan yerlerden almasınlar. Her zaman yeri belli olan şikâyet ve isteklerimizi iletebileceğimiz yerlerden alsın. İthal kestaneyi pişirdiğiniz zaman koyu sarı olur, içi çıkmaz, kabuklarından açmaz, tadı olmaz, kokusu olur ve pişirdiğiniz zaman köpük ile sulanma yapar. İthal kestaneler yurt dışından buraya hayvan yemi olarak geliyor. Hayvan yemi olarak geldiği için ülkeye girişi serbest ama satışı yasak. Yetkililerin buna müdahale etmesi için yerinde tespit etmesi lazım. Bunun içinde vatandaşların böyle satanları şikâyet etmesi lazım. Vatandaşlar dikkat etsin kestane almıyorlar parasını çöpe atıyorlar” açıklamasında bulundu.


Çin kestanesinin zararları nelerdir?

Çiğ yenildiğinde içeriğindeki maddeler sebebiyle insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Çin kestanesi ateş üzerinde pişirildiğinde ise dışarıya köpük salıp bambaşka bir görünüm alıyor. Çin kestanelerini ayırt etmenin bir diğer yolu da kestanenin kokusudur. Bu kestaneleri pişirince farklı etkiler görülmektedir. Tatsızdır, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz köpükler de görülmektedir.


Çin kestanesi meyvelerinde yer alan hemaglutinin adlı madde, insan sağlığı üzerinde toksik etkiler yaratabilir. Kanın pıhtılaşma sürecini zorlaştıran Çin kestanesi, baş dönmesine, mide bulantısına, kusmaya ve ishale kadar çeşitli belirtilere yol açmaktadır.




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