Buzlukta hazır dondurulmuş çilekleriniz varsa, bu tarifle canınız çektiğinde kısa sürede kolaylıkla çilekli smoothie hazırlayabilirsiniz...

Servis: 3 kişilik

Çilekli smoothie malzemeler:

Yarım kg çilek

300 ml badem sütü

1 yemek kaşığı bal

Çilekli smoothie yapılışı:

Çilekleri yıkayıp iyice kurulayarak kabaca dilimlere ayırın ve derin dondurucuda 3 - 4 saat veya bir gece dondurun.

Donmuş çilekler, bal ve badem sütünü rondoya alın, bekletmeden püre haline gelene kadar rondodan geçirin.

Dileğiniz gibi bardaklara aktarıp soğuk olarak servis edin.

Kısa notlar:

Badem sütü yerine inek veya keçi sütü ile hazırlayabilirsiniz.

Çilekleriniz tatlıysa bal eklemeye gerek kalmıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...