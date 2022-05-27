Buzlukta hazır dondurulmuş çilekleriniz varsa, bu tarifle canınız çektiğinde kısa sürede kolaylıkla çilekli smoothie hazırlayabilirsiniz...
Servis: 3 kişilik
Çilekli smoothie malzemeler:
Yarım kg çilek
300 ml badem sütü
1 yemek kaşığı bal
Çilekli smoothie yapılışı:
- Çilekleri yıkayıp iyice kurulayarak kabaca dilimlere ayırın ve derin dondurucuda 3 - 4 saat veya bir gece dondurun.
- Donmuş çilekler, bal ve badem sütünü rondoya alın, bekletmeden püre haline gelene kadar rondodan geçirin.
- Dileğiniz gibi bardaklara aktarıp soğuk olarak servis edin.
Kısa notlar:
Badem sütü yerine inek veya keçi sütü ile hazırlayabilirsiniz.
Çilekleriniz tatlıysa bal eklemeye gerek kalmıyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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