Servis: Orta boy oval cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Çilekli magnolia için malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle;

3/4 bardak toz şeker

1/2 bardak nişasta

1/2 bardak un

6 bardak süt

1 yumurta sarısı

1 paket krema, 200 ml, %35 yağlı

1 paket vanilya

400 gr çilek (6 - 7 adetini üzeri için ayırın)

250 gr bebe bisküvisi

1/2 bardak kavrulmuş fındık içi

Çilekli magnolia yapılışı:

*Toz şeker, nişasta ve unu orta boy tencereye alarak karıştırın, süt ve yumurtayı eklerken topak olmaması için bir yandan el çırpıcısı ile karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirip ocağı kapatın. Kabuklanma olmaması için üzerine dokunacak gibi streç film ile kaplayın ve soğuması için kenara alın.

*Bisküvi ve fındık içini toz haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Çilekleri yıkayıp iyice kurulayın, üzeri için ayırdıklarınızı sonradan kullanmak için kenara ayırın. Kalan çileklerin her birini ikiye bölün.

*Toz haline getirilmiş bisküvili & fındıklı karışımın yarısını cam kabın tabanına yayarak sıkışması için bardağın tersi veya aparat yardımıyla üzerlerine iyice bastırın. Yarım çileklerin kesik tarafları kaba değecek gibi kabın kenarlarına sıralayın.

*Soğuyan sütlü karışıma krema ve vanilyayı ekleyip mikserin yüksek deviri ile kremamsı kıvama gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın. Kremalı karışımı ortadan başlayarak bisküvi karışımının üzerine dökerek spatula ile düzeltin.

*En üste bisküvi karışımını serpiştirip üzerini spatula ile düzeltin.

*Hazır olan çilekli magnolia’yı buzdolabında 3 -4 saat bekledikten sonra kenara ayırdığınız çileklerle üzerini süsleyin.

Kısa notlar:

*Çileklerin eşit boyda olanlarından seçin.

*Dilerseniz tek porsiyonluk cam kuplarda hazırlayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…